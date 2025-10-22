शाहरुख खान के बेटे आर्यन अब बॉलीवुड में मचाएंगे धमाल, फिर लक्ष्य लालवानी पर लगाएंगे दांव
क्या है खबर?
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से खूब धमाल मचाया। इसमें न सिर्फ उनके निर्देशन, बल्कि लेखन और कहानी की भी दर्शकों और समीक्षकों ने तारीफ की। दुनियाभर के दर्शकों का प्यार बटोर चुकी अपनी पहली सफल सीरीज के बाद आर्यन अब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि वो एक चर्चित सुपरहीरो पर फिल्म बनाने जा रहे हैं।
चर्चा
सुपर कमांडो ध्रुव पर फिल्म बना रहे आर्यन
सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि आर्यन अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कमर कस चुके हैं और इसके जरिए उनकी बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है। दरअसल, इस बार वो वेब सीरीज नहीं, बल्कि एक फिल्म की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, जो एक भारतीय कॉमिक बुक सुपरहीरो किरदार सुपर कमांडो ध्रुव पर आधारित होगी। खास बात ये है कि इस फिल्म के हीरो के लिए भी उन्होंने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' स्टार लक्ष्य लालवानी को चुना है।
दावा
जनवरी 2026 में रिलीज होगा टीजर- दावा
आर्यन सुपर कमांडो ध्रुव की कहानी बड़े पर्दे पर लाने को बेहद उत्साहित हैं। उधर लक्ष्य भी दोबारा उनके साथ काम करने के लिए उतावले हो रहे हैं। चर्चा है कि आर्यन ने भारत की मशहूर कॉमिक कंपनी (राज कॉमिक्स) के साथ एक फिल्म का समझौता कर लिया है। रेडिट और यूट्यूब पर किए गए कुछ पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि फिल्म का टीजर जनवरी 2026 में जारी होगा और फिर इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी।
मोहर
राज कॉमिक्स के निर्माता ने आर्यन का नाम लिए बिना कर दी पुष्टि
जब हिंदुस्तान टाइम्स ने राज कॉमिक्स के निर्माता मनोज गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि वो राज कॉमिक्स कई फिल्मों के लिए एक समझौते के करीब हैं। वो बोले, "हम नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पर 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के आखिरी चरण में हैं और इन फिल्मों की शूटिंग 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन मैं किसी अभिनेता या निर्देशक के नाम की पुष्टि नहीं कर सकता।"
बड़ा प्रोजेक्ट
बतौर निर्देशक आर्यन के करियर में एक बड़ा कदम
फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि आर्यन का राज कॉमिक्स की फिल्मों से कोई संबंध है, लेकिन अगर ये अफवाहें सच साबित होती हैं तो ये भारतीय सुपरहीरो फिल्मों के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है और साथ ह बतौर निर्देशक आर्यन खान के करियर में एक नया और बड़ा कदम साबित होगा। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने भर से आर्यन के प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं।