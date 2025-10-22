शाहरुख खान के बेटे आर्यन अब बॉलीवुड में मचाएंगे धमाल, फिर लक्ष्य लालवानी पर लगाएंगे दांव

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से खूब धमाल मचाया। इसमें न सिर्फ उनके निर्देशन, बल्कि लेखन और कहानी की भी दर्शकों और समीक्षकों ने तारीफ की। दुनियाभर के दर्शकों का प्यार बटोर चुकी अपनी पहली सफल सीरीज के बाद आर्यन अब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि वो एक चर्चित सुपरहीरो पर फिल्म बनाने जा रहे हैं।

दावा जनवरी 2026 में रिलीज होगा टीजर- दावा आर्यन सुपर कमांडो ध्रुव की कहानी बड़े पर्दे पर लाने को बेहद उत्साहित हैं। उधर लक्ष्य भी दोबारा उनके साथ काम करने के लिए उतावले हो रहे हैं। चर्चा है कि आर्यन ने भारत की मशहूर कॉमिक कंपनी (राज कॉमिक्स) के साथ एक फिल्म का समझौता कर लिया है। रेडिट और यूट्यूब पर किए गए कुछ पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि फिल्म का टीजर जनवरी 2026 में जारी होगा और फिर इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी।

मोहर राज कॉमिक्स के निर्माता ने आर्यन का नाम लिए बिना कर दी पुष्टि जब हिंदुस्तान टाइम्स ने राज कॉमिक्स के निर्माता मनोज गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि वो राज कॉमिक्स कई फिल्मों के लिए एक समझौते के करीब हैं। वो बोले, "हम नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पर 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के आखिरी चरण में हैं और इन फिल्मों की शूटिंग 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन मैं किसी अभिनेता या निर्देशक के नाम की पुष्टि नहीं कर सकता।"