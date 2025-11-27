LOADING...
'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' रिव्यू: नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने के बाद जनता ने सुनाया फैसला
Nov 27, 2025
12:17 pm
चर्चित वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' आखिरकार अपने 5वें सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जैसे ही सीरीज ने भारत में दस्तक दी तो OTT पर धूम मच गई। निर्माताओं ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' के पहले 4 एपिसोड प्रसारित किए हैं, जिन्हें देखने के बाद जनता ने सोशल मीडिया के जरिए अपना फैसला सुना दिया है। आइए जानते हैं कि लोगों को 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' कैसी लग रही है।

'स्ट्रेंजर थिंग्स' अपने पिछले सीजन की तरह ही 5वें सीजन से लोगों का प्यार बटोर रहा है। ज्यादातर लोगों को सीरीज की कहानी बेहद पसंद आ रही है। एक यूजर ने सीरीज को अविश्वसनीय बताते हुए लिखा, 'आप तनाव और भय को महसूस कर सकते हैं। हे भगवान, जिस तरह से करेन अपनी बेटी के लिए लड़ती है, उन्होंने अद्भुत काम किया है, चरित्र को बेहतर बनाने के लिए एक नया मोड़ देने का यह कैसा तरीका है।'

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के चारों एपिसोड देखने के बाद कुछ लोगों को सिनेमैटोग्राफी बेहद पसंद आ रही है। एक यूजर ने तारीफों के पुल बांधते हुए लिखा, 'भी-अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला एपिसोड 'द क्राउल' खत्म किया है, सच कहूं तो अहा हा मजा आ गया। सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अभिनय, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, दृश्य कैसे वितरित किया जाता है, सब कुछ सही है सब कुछ बिल्कुल और वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से सही है।'

कुछ लोगों ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' को मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, 'विल के चेहरे और गिरते हुए कमरे का एनीमेशन बहुत ही अजीब है। यह पिछले सीजन से बिल्कुल अलग लगता है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ईमानदारी से कहूं तो, मेरी पहली छाप बहुत अच्छी नहीं है। अभिनय घटिया और जबरदस्ती का लगता है।' बता दें कि 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के अन्य 3 एपिसोड क्रिसमस पर और आखिरी एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा।