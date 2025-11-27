बॉक्स ऑफिस पर बेदम निकली 'मस्ती 4', इन चर्चित कॉमेडी फिल्मों के सीक्वल भी हुए फेल
क्या है खबर?
बीते 21 नबंर को फिल्म 'मस्ती 4' सिनेमाघरों में आई थी। इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इसने दर्शकाें के साथ-साथ समीक्षकों को भी निराश कर दिया। रितेश देशमुख, आफताब और विवेक ओबेरॉय की तिकड़ी को तारीफों के बजाय लोगों से खरी-खोटी सुनने को मिली। 50 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म महज 12 करोड़ रुपये कमा पाई है। आइए उन शानदार कॉमेडी फिल्मों के बारे में जानें, जिनके सीक्वल नहीं चले।
#1
'सन ऑफ सरदार 2'
अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। हीरो का स्टारडम भी इसे फ्लॉप होने से नहीं बचा पाया। 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म बस 60 करोड़ रुपये जुटा पाई, जबकि 'सन ऑफ सरदार' ने 30 करोड़ रुपये के बजट में 161 करोड़ रुपये कमाए थे।
#2
'वेलकम बैक'
'वेलकम बैक' 2007 में आई हिट कॉमेडी 'वेलकम' का सीक्वल थी। 8 साल बाद आए फिल्म के सीक्वल से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म उनकी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 96 करोड़ रुपये कमाए थे। जहां बॉक्स ऑफिस पर इसने औसत प्रदर्शन किया, वहीं समीक्षकों ने भी फिल्म को नकार दिया था। उधर 'वेलकम' ने 32 करोड़ रुपये की लागत में 117 करोड़ रुपये कमाए थे।
#3
'डबल धमाल'
साल 2011 में रिलीज हुई 'डबल धमाल' कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'धमाल' का सीक्वल थी। 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ रुपये तो कमाए, पर दर्शकों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। उधर संजय दत्त, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की धमाल का बजट 17 करोड़ रुपये था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म को न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों ने भी जमकर सराहा था।
#4 और #5
'हंगामा 2' और 'बंटी और बबली 2'
जब 'हंगामा' के बाद इसका सीक्वल 'हंगामा 2' आया तो लोगों ने कहा कि ये क्या बना डाला। फिल्म से शिल्पा शेट्टी की बड़े पर्दे पर वापसी हुई थी, लेकिन दर्शकों ने उन्हें भी नकार दिया। फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। उधर अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की क्राइम कॉमेडी फिल्म 'बंटी और बबली' के सीक्वल 'बंटी और बबली 2' को 45 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया और ये महज 22 करोड़ रुपये कमा पाई।