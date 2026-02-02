ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026: स्टीवन स्पीलबर्ग ने हासिल किया बड़ा मुकाम

ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में छाए स्टीवन स्पीलबर्ग, पहली जीत के साथ हासिल किया ये ऐतिहासिक मुकाम

लेखन नेहा शर्मा 09:21 am Feb 02, 202609:21 am

क्या है खबर?

सिनेमा की दुनिया में अपनी जादुई कहानियों से दर्शकों का दिल जीतने वाले दिग्गज निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने अब संगीत के सबसे बड़े मंच पर भी अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में स्टीवन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री 'म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स' के लिए अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर एक दुर्लभ और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ ही वो मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित 'EGOT' क्लब के सम्मानित सदस्य बन गए हैं।