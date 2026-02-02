ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में छाए स्टीवन स्पीलबर्ग, पहली जीत के साथ हासिल किया ये ऐतिहासिक मुकाम
सिनेमा की दुनिया में अपनी जादुई कहानियों से दर्शकों का दिल जीतने वाले दिग्गज निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने अब संगीत के सबसे बड़े मंच पर भी अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में स्टीवन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री 'म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स' के लिए अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर एक दुर्लभ और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ ही वो मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित 'EGOT' क्लब के सम्मानित सदस्य बन गए हैं।
'म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स' ने दिलाया स्पीलबर्ग को ऐतिहासिक ग्रैमी
स्टीवन ने ये ऐतिहासिक जीत बेस्ट म्यूजिक फिल्म की श्रेणी में हासिल की है। उन्हें ये पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री 'म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स' के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने एक निर्माता के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ये डॉक्यूमेंट्री महान संगीतकार जॉन विलियम्स के जीवन और उनके संगीत के सफर को दर्शाती है, जिनके साथ स्टीवन ने 'जॉज' से लेकर 'जुरासिक पार्क' जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है।
मनोरंजन की दुनिया में स्टीवन का ऐतिहासिक मुकाम
मनोरंजन जगत में 'EGOT' को सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता है। ये उन चुनिंदा कलाकारों का विशेष क्लब है, जिन्होंने अपने करियर में चारों बड़े पुरस्कार जीते हों। स्टीवन स्पीलबर्ग अब इसके सम्मानित सदस्य बन गए हैं। E (एमी) टेलीविजन की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान। G (ग्रैमी) संगीत की दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार। O (ऑस्कर) सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड। T (टॉनी) थिएटर/नाटक की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान, जो वो पहले ही जीत चुके हैं।
स्टीवन स्पीलबर्ग ने जीता अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार
Steven Spielberg earns his first #GRAMMY with Best Music Film as producer on ‘Music by John Williams’.— The Lowdown On X (@tldonx) February 1, 2026
He is now only a Tony Award away from
EGOT status. pic.twitter.com/oDPoIZiSGm