गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026: स्टीवन स्पीलबर्ग की 'हैमनेट' ने जीता बेस्ट मोशन पिक्चर का खिताब
'हैमनेट' बनी बेस्ट मोशन पिक्चर

लेखन नेहा शर्मा
Jan 12, 2026
10:15 am
क्या है खबर?

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस साल ये शाम न केवल सिनेमाई सफलताओं के लिए, बल्कि रेड कार्पेट पर बिखरे ग्लैमर के लिए भी हमेशा याद रखी जाएगी। दूसरी ओर पुरस्कार की रेस में निर्देशक क्लो झाओ और स्टीवन स्पीलबर्ग की सह-निर्मित फिल्म 'हैमनेट' ने बाजी मारते हुए सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया। इस फिल्म को 'बेस्ट मोशन पिक्चर- ड्रामा' चुना गया, जिसने गोल्डन ग्लोब 2026 की शाम को और भी यादगार बना दिया।

पुरस्कार

'हैमनेट' ने मनाया दाेहरी जीत का जश्न

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में 'हैमनेट' ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये फिल्म न केवल साल की 'सर्वश्रेष्ठ फिल्म' बनकर उभरी, बल्कि इसकी मुख्य अभिनेत्री जेसी बकली ने भी अपनी जादुई अदाकारी से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। 'बेस्ट मोशन पिक्चर- ड्रामा' का प्रतिष्ठित खिताब 'हैमनेट' के नाम रहा। इस कामयाबी में चार चांद लगाते हुए जेसी बकली को विलियम शेक्सपियर की पत्नी 'एग्नेस' के यादगार और भावुक किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सम्मान से नवाजा गया।

ट्विटर पोस्ट

'हैमनेट' ने मारी बाजी

कहानी

फिल्म की रुला देने वाली कहानी

इस फिल्म की कहानी कहानी मुख्य रूप से 16वीं सदी के इंग्लैंड में आधारित है, जहां दुनिया के सबसे बड़े नाटककार विलियम शेक्सपियर और उनकी पत्नी एग्नेस हैथवे अपने बेटे हमनेट की अकस्मात मौत के बाद मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे 11 साल की उम्र में उनके बेटे 'हैमनेट' की प्लेग (महामारी) से मौत हो जाती है और यह दुख कैसे शेक्सपियर को उनके सबसे महान नाटक 'हेमलेट' को लिखने के लिए प्रेरित करता है।

फिल्म

स्टीवन स्पीलबर्ग की भावनात्मक पेशकश

इस फिल्म को सिनेमा के दिग्गज स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाया है। उन्होंने खुद कहा था कि सिनेमाघरों में ऐसी फिल्मों के लिए जगह होना जरूरी है, जो केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि दिल छू लेने वाली कहानियां कहें। 'हैमनेट' की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय इसके कलाकारों को जाता है, जिन्होंने 16वीं सदी के किरदारों को पर्दे पर जीवंत कर दिया। ऑस्कर नॉमिनेटेड अभिनेता पॉल मेस्कल ने इसमें नाटककार विलियम शेक्सपियर और जेसी ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई है।

इतिहास

गोल्डन ग्लोब: ऑस्कर की राह आसान करने वाला अवॉर्ड

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स को मनोरंजन जगत में 'ऑस्कर' के बाद सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो फिल्में यहां जीतती हैं, उनके ऑस्कर जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इन पुरस्कारों की शुरुआत जनवरी 1944 में हुई थी। पहला समारोह लॉस एंजिल्स में आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। ये उन अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों का समूह था, जो अमेरिका के मनोरंजन जगत को कवर करते थे।

