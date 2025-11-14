LOADING...
श्रेया घोषाल को सुनने उमड़ी भीड़ हुई बेकाबू,  भगदड़ जैसी स्थिति; 2 लोग बेहोश
Nov 14, 2025
क्या है खबर?

जानी-मानी गायिका श्रेया घोषाल ने पहली बार ओड़िशा में अपना लाइव कॉन्सर्ट किया और इसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दुनियाभर में अपनी मधुर और सुरमयी आवाज से लाखों दिल जीत चुकी श्रेया का यह पहला ओड़िशा कॉन्सर्ट कटक में हुआ, लेकिन इसी बीच संगीत प्रेमियों की भीड़ इतनी उमड़ गई कि भगदड़ के हालात बन गए। जानकारी के मुताबिक 2 लोग इस दौरान बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने वहां मोर्चा संभाला।

हालात

श्रेया के कॉन्सर्ट में मची अफरा-तफरी

ओडिशा के कटक में 13 दिसंबर देर रात आयोजित श्रेया के लाइव कॉन्सर्ट में अचानक हालात बिगड़ गए और अफरा-तफरी मच गई। स्टेज और दर्शकों के बीच लगे बैरिकेड्स के पास भारी धक्का-मुक्की होने लगी। इसी दौरान 2 लोग बेहोश होकर गिर पड़े। खबर है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही भीड़ बेचैन और बेकाबू हो रही थी, जिससे स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। बेहोश हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

कारण

इस खास वजह से रखा गया था श्रेया का कॉन्सर्ट

कॉन्सर्ट में मची हलचल के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हालात पर काबू रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी थी। बता दें कि ओडिशा के समुद्री इतिहास को याद करने के लिए निकाली जाने वाली बाली यात्रा इस साल 5 नवंबर से 13 नवंबर तक चलनी थी। ऐसे में इसके अंतिम दिन ओडिशा के कटक में श्रेया का कार्यक्रम रखा गया था, जहां एकसाथ हजारों लोग उमड़ पड़े।

ट्विटर पोस्ट

श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़

कार्यक्रम

पहली बार कटक पहुंची श्रेया ने किया लोगों को मंत्रमुग्ध

पहली बार कटक की मंच पर उतरीं श्रेया ने 'डोला रे डोला', 'चिकनी चमेली', 'मस्तानी हो गई', 'सैयारा तू तो बदला नहीं' और 'मनवा लागे' जैसे हिट गानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कॉन्सर्ट में अलग-अलग भाषाओं में गाने गाए। एक वीडियो में श्रेया खुशी जाहिर करते हुए ये भी कह रही हैं कि उन्हें जिंदगी में पहली बार कटक आने का मौका मिला है।

लोकप्रियता

भारतीय संगीत की शान हैं श्रेया घोषाल

श्रेया संगीत जगत का बड़ा नाम हैं। वह 5 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने महज 4 साल की कम उम्र से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। यही नहीं श्रेया ने अपनी जादुई आवाज से महज 16 साल की उम्र में सिंगिंग रियलिटी शो 'सा रे गा मा' का खिताब जीत लिया था। इसके बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली ने श्रेया को अपनी फिल्म 'देवदास' में गाने का मौका दिया और वो रातों-रात स्टार बन गईं।