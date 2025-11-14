LOADING...
धर्मेंद्र का अस्पताल से वीडियो हुआ था वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aapkadharam)

धर्मेंद्र का ICU में चुपके से वीडियो बनाने वाला अस्पताल कर्मचारी गिरफ्तार? जानिए सच

लेखन ज्योति सिंह
Nov 14, 2025
09:54 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र काफी दिनों से अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं। 2 दिन पहले उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्‌टी मिली है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो में अभिनेता ICU वार्ड में लेटे नजर आए और पूरा देओल परिवार उनके साथ मौजूद दिखा। चर्चा है कि अस्पताल से निजी वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी की पहचान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं सच।

कार्रवाई

पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई

CNN-न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र और उनके परिवार का निजी वीडियो बनाकर उसे वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया जाता है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को न तो हिरासत में लिया गया है और ना ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, वीडियो देखने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं और निजी पल साझा करने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

गुस्सा

सनी का वीडियो भी हुआ था वायरल

इससे पहले सनी देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था जिसमें उन्हें अपने घर के बाहर मौजूद पैपराजी पर गुस्सा करते देखा गया था। अभिनेता ने लगातार वीडियो बनाने और तस्वीरें खींचने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, "आपके घर में मां-बाप हैं, आपके घर में बच्चे हैं... शर्म नहीं आती?" बता दें कि देओल परिवार 12 नवंबर को धर्मेंद्र को अस्पताल से घर ले आया है और अब उनका इलाज घर से होगा।

ट्विटर पोस्ट

