धर्मेंद्र का अस्पताल से वीडियो हुआ था वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aapkadharam)

धर्मेंद्र का ICU में चुपके से वीडियो बनाने वाला अस्पताल कर्मचारी गिरफ्तार? जानिए सच

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Nov 14, 202509:54 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र काफी दिनों से अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं। 2 दिन पहले उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्‌टी मिली है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो में अभिनेता ICU वार्ड में लेटे नजर आए और पूरा देओल परिवार उनके साथ मौजूद दिखा। चर्चा है कि अस्पताल से निजी वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी की पहचान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं सच।