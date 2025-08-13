LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी को किया याद, 62वीं जयंती पर यूं लुटाया प्यार 
बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी को किया याद, 62वीं जयंती पर यूं लुटाया प्यार 
बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी को किया याद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@boney.kapoor)

बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी को किया याद, 62वीं जयंती पर यूं लुटाया प्यार 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 13, 2025
09:49 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपनी पत्नी और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को उनकी 62वीं जयंती पर याद किया। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर श्रीदेवी की एक अनदेखी तस्वीर साझा की है, जो उनके 27वें जन्मदिन की है। इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा प्यार भरा नोट लिखा, जिसे प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं। श्रीदेवी तस्वीर में बोनी की तरफ कुछ इशारा करती दिख रही हैं। आइए जानें बोनी ने कैप्शन में क्या लिखा है।

कैप्शन

श्रीदेवी को लगा मैं उन्हें चिढ़ा रहा था- बोनी 

बोनी ने लिखा, '1990 में चेन्नई में उनकी जन्मदिन की पार्टी में, जब मैंने उन्हें उनके 27वें जन्मदिन पर 26वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं तो उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि वे और जवान हो गई है, यह एक तारीफ थी कि हर गुजरते दिन के साथ वे और जवान होती जा रही हैं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें चिढ़ा रहा था।' बता दें कि श्रीदेवी ने साल 1996 में बोनी से शादी की थी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीर