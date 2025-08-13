बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी को किया याद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@boney.kapoor)

बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी को किया याद, 62वीं जयंती पर यूं लुटाया प्यार

लेखन दीक्षा शर्मा 09:49 am Aug 13, 202509:49 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपनी पत्नी और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को उनकी 62वीं जयंती पर याद किया। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर श्रीदेवी की एक अनदेखी तस्वीर साझा की है, जो उनके 27वें जन्मदिन की है। इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा प्यार भरा नोट लिखा, जिसे प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं। श्रीदेवी तस्वीर में बोनी की तरफ कुछ इशारा करती दिख रही हैं। आइए जानें बोनी ने कैप्शन में क्या लिखा है।