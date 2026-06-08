'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर हुआ लीक, कहानी में आएगा यह बड़ा मोड़

मनोरंजन Jun 08, 2026

स्पाइडर-मैन के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर तय समय से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया है, जिसमें पीटर पार्कर की नई जैविक जाले फेंकने की ताकत और दिमाग काबू करने वाली विलेन जीन ग्रे की भूमिका का खुलासा हुआ है।

इस फुटेज में ग्रे हल्क के साथ एक जबरदस्त लड़ाई की झलक भी दिखती है और कुछ बेहद भावुक पल भी हैं, जैसे कि MJ और नेड को पीटर की कोई याद नहीं है और वह अपनी आंटी मे की कब्र पर अकेला खड़ा नजर आता है।