'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर हुआ लीक, कहानी में आएगा यह बड़ा मोड़
स्पाइडर-मैन के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ट्रेलर तय समय से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया है, जिसमें पीटर पार्कर की नई जैविक जाले फेंकने की ताकत और दिमाग काबू करने वाली विलेन जीन ग्रे की भूमिका का खुलासा हुआ है।
इस फुटेज में ग्रे हल्क के साथ एक जबरदस्त लड़ाई की झलक भी दिखती है और कुछ बेहद भावुक पल भी हैं, जैसे कि MJ और नेड को पीटर की कोई याद नहीं है और वह अपनी आंटी मे की कब्र पर अकेला खड़ा नजर आता है।
फैन्स हैं इस चीज को लेकर उत्साहित
ट्रेलर में ब्रूस बैनर को म्यूटेटेड DNA के बारे में चेतावनी देते हुए भी दिखाया गया है, जो कहानी में और रोमांच भर देता है।
हालांकि, मार्वल इन लीक हुए क्लिप्स को हटाने में लगी हुई है, लेकिन फैन्स पहले से ही पीटर की नई क्षमताओं को लेकर उत्साहित हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये लीक हुई जानकारी फिल्म की 31 जुलाई को होने वाली आधिकारिक रिलीज से पहले इसकी टाइमलाइन में कोई बदलाव ला सकती है।