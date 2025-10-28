'किंग' में गाना गा सकते हैं गायक एनरिक इग्लेसियस

शाहरुख खान की 'किंग' में पॉप गायक एनरिक इग्लेसियस लगाएंगे जादुई सुर, जानिए क्या है अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:39 pm Oct 28, 202501:39 pm

क्या है खबर?

अभिनेता शाहरुख खान आगामी फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि विश्व प्रसिद्ध पॉप गायक एनरिक इग्लेसियस इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल, गायक 21 साल बाद अपने कॉन्सर्ट के लिए मुंबई में वापसी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एनरिक बॉलीवुड के बड़े प्रशंसक हैं और वह शाहरुख से मिलने की योजना बना रहे हैं। चर्चा है कि दोनों की मुलाकात कुछ नया करने वाली है।