शाहरुख खान की 'किंग' में पॉप गायक एनरिक इग्लेसियस लगाएंगे जादुई सुर, जानिए क्या है अपडेट
क्या है खबर?
अभिनेता शाहरुख खान आगामी फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि विश्व प्रसिद्ध पॉप गायक एनरिक इग्लेसियस इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल, गायक 21 साल बाद अपने कॉन्सर्ट के लिए मुंबई में वापसी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एनरिक बॉलीवुड के बड़े प्रशंसक हैं और वह शाहरुख से मिलने की योजना बना रहे हैं। चर्चा है कि दोनों की मुलाकात कुछ नया करने वाली है।
सहयोग
शाहरुख के साथ काम कर सकते हैं गायक
स्पेनिश गायक एनरिक 29 और 30 अक्टूबर को MMRDA ग्राउंड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में दो दिवसीय कॉन्सर्ट करने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हो सकते हैं। जैसे ही खबर आई, कि गायक मुंबई आकर 'किंग' अभिनेता शाहरुख से मिलने वाले हैं, तो कयास लगने लगे कि दोनों सितारों की मुलाकात एक अनोखे संगीत सहयोग की ओर जा सकती है। दूसरी ओर, ऑलवेज बॉलीवुड की एक पोस्ट ने इन अफवाहों को हवा दे दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#Exclusive .✅#EnriqueIglesias is set to meet #ShahRukhKhan during his much-anticipated India visit to Mumbai on October 30, 2025 ✅— Always Bollywood (@AlwaysBollywood) October 27, 2025
Something exciting seems to be brewing , a high-energy track featuring Enrique for #SRK ’s next biggie #King 🔥?
Watch here for confirmation✅ pic.twitter.com/WgFegK0zor