'कॉल मी बे 2' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ananyapanday)

अनन्या पांडे की वेब सीरीज 'कॉल मी बे 2' पर आया अपडेट, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 01:10 pm Oct 28, 202501:10 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री अनन्या पांडे की लोकप्रिय वेब सीरीज 'कॉल मी बे' को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। लोग इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार, निर्माताओं ने 'कॉल मी बे 2' पर अपडेट साझा कर दिया है। अगले महीने नवंबर से, इस वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो सकती है। कॉलिन डी'कुन्हा एक बार फिर इसके निर्देशन की कमान संभालेंगे। आइए जानते हैं कि 'कॉल मी बे 2' कब तक रिलीज होगी।