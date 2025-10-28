LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अनन्या पांडे की वेब सीरीज 'कॉल मी बे 2' पर आया अपडेट,  जानिए कब होगी रिलीज
अनन्या पांडे की वेब सीरीज 'कॉल मी बे 2' पर आया अपडेट,  जानिए कब होगी रिलीज
'कॉल मी बे 2' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ananyapanday)

अनन्या पांडे की वेब सीरीज 'कॉल मी बे 2' पर आया अपडेट,  जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह
Oct 28, 2025
01:10 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री अनन्या पांडे की लोकप्रिय वेब सीरीज 'कॉल मी बे' को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। लोग इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार, निर्माताओं ने 'कॉल मी बे 2' पर अपडेट साझा कर दिया है। अगले महीने नवंबर से, इस वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो सकती है। कॉलिन डी'कुन्हा एक बार फिर इसके निर्देशन की कमान संभालेंगे। आइए जानते हैं कि 'कॉल मी बे 2' कब तक रिलीज होगी।

रिलीज

जानिए OTT पर कब रिलीज होगी सीरीज

मिड- डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या की सीरीज 'कॉल मी बे 2' अपने चमकदार फैशन और दुनिया के आकर्षण को बरकरार रखेगी। इस बार महिला सशक्तिकरण और दोस्ती के विषय पर गहराई से चर्चा की जाएगी। पिछले सीजन 1 के खत्म होने के तुरंत बाद, निर्माताओं ने दूसरे सीजन पर काम शुरू कर दिया था। कुछ हफ्तों के अंदर इस पर काम शुरू किया जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि 'कॉल मी बे 2' 2026 में रिलीज होगी।

कास्ट

अधिकतर पुराने चेहरों की होगी वापसी

'कॉल मी बे 2' पर बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "पहले भाग में एक #MeToo ट्रैक था। आगामी संस्करण भी शो में, हल्के-फुल्के लहजे में एक सशक्त संदेश लेकर आएगा।" सूत्र ने यह भी बताया है कि सीजन 2 में पुराने चेहरों की वापसी होगी। कुछ नए किरदारों को दिखाया जाएगा। बता दें कि अनन्या की वेब सीरीज का पहला सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। दूसरे सीजन पर आधिकारिक बयान आना बाकी है।