अभिनेता आशीष वारंग नहीं रहे

'सूर्यवंशी' और 'दृश्यम' के अभिनेता आशीष वारंग का निधन, प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि

लेखन दीक्षा शर्मा 07:07 pm Sep 05, 202507:07 pm

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशीष वारंग का 5 सितंबर को निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आशीष के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।