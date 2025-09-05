'सूर्यवंशी' और 'दृश्यम' के अभिनेता आशीष वारंग का निधन, प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि
क्या है खबर?
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशीष वारंग का 5 सितंबर को निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आशीष के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
फिल्में
आशीष ने किया इन फिल्मों में काम
बता दें कि आशीष ने अजय देवगन के साथ फिल्म 'दृश्यम' में काम किया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर भी यह सुपरहिट साबित हुई। इसके अलावा आशीष फिल्म 'सूर्यवंशी' में भी नजर आए थे, जिसके हीरो अक्षय कुमार हैं। उन्होंने जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' में भी अभिनय किया था। वह रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म 'मर्दानी' में भी दिखाई दिए थे।
ट्विटर पोस्ट
प्रशंसक जता रहे दुख
Heartbreaking news for the film industry. Actor Ashish Warang has passed away. He was a familiar face in Hindi cinema, starring in films like #Sooryavanshi, #Drishyam, and #Mardaani, as well as many Marathi and South Indian movies. #RIPAshishWarang pic.twitter.com/8DYuCSFpZg— Amit Karn (@amitkarn99) September 5, 2025