LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'सूर्यवंशी' और 'दृश्यम' के अभिनेता आशीष वारंग का निधन, प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि
'सूर्यवंशी' और 'दृश्यम' के अभिनेता आशीष वारंग का निधन, प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि
अभिनेता आशीष वारंग नहीं रहे

'सूर्यवंशी' और 'दृश्यम' के अभिनेता आशीष वारंग का निधन, प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 05, 2025
07:07 pm
क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशीष वारंग का 5 सितंबर को निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आशीष के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

फिल्में

आशीष ने किया इन फिल्मों में काम

बता दें कि आशीष ने अजय देवगन के साथ फिल्म 'दृश्यम' में काम किया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर भी यह सुपरहिट साबित हुई। इसके अलावा आशीष फिल्म 'सूर्यवंशी' में भी नजर आए थे, जिसके हीरो अक्षय कुमार हैं। उन्होंने जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' में भी अभिनय किया था। वह रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म 'मर्दानी' में भी दिखाई दिए थे।

ट्विटर पोस्ट

प्रशंसक जता रहे दुख