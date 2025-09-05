सिमरत कौर के बारे में जानिए (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@simratkaur_16)

कौन हैं 'द बंगाल फाइल्स' की अभिनेत्री सिमरत कौर? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ

लेखन दीक्षा शर्मा 05:51 pm Sep 05, 202505:51 pm

क्या है खबर?

विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे समीक्षकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। नोआखली दंगों पर आधारित इस फिल्म में अभिनेत्री सिमरत कौर मुख्य भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में वह भारती बनर्जी का किरदार अदा कर रही हैं। सिमरत के काम को काफी सराहा जा रहा है। ऐसे में हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। आइए जानें आखिर सिमरत हैं कौन।