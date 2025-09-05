कौन हैं 'द बंगाल फाइल्स' की अभिनेत्री सिमरत कौर? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ
क्या है खबर?
विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इसे समीक्षकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। नोआखली दंगों पर आधारित इस फिल्म में अभिनेत्री सिमरत कौर मुख्य भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में वह भारती बनर्जी का किरदार अदा कर रही हैं। सिमरत के काम को काफी सराहा जा रहा है। ऐसे में हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। आइए जानें आखिर सिमरत हैं कौन।
शुरुआत
सिमरत कौर रंधावा है पूरा नाम
सिमरत भारतीय सिनेमा की एक उभरती हुई अभिनेत्री हैं। उनका पूरा नाम सिमरत कौर रंधावा है। सिमरत का जन्म 16 जुलाई, 1997 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई भी मुंबई से ही पूरी की है। सिमरत ने कंप्यूटर साइंस में B.Sc की डिग्री हासिल की है। सिमरत को बचपन से ही अभिनय में रूचि थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चुना है और इसके लिए वह कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं।
डेब्यू
'गदर 2' में नजर आ चुकी हैं सिमरत
सिमरत ने साल 2017 में आई तेलुगु फिल्म 'प्रेमथो मी कार्तिक' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया, जिनमें 'परिचयम्', 'डर्टी हरि' और 'बंगराजुम' शामिल हैं। हालांकि, साल 2023 में आई सुपरहिट फिल्म 'गदर 2' में उत्कर्ष शर्मा की पत्नी और सनी देओल की बहू मुस्कान का किरदार निभाने के बाद उन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। वह अनिल शर्मा की फिल्म 'वनवास' में भी नजर आ चुकी हैं।