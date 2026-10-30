'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' का नया हिंदी ट्रेलर जारी, हंसी और रोमांच का मिला दोगुना मजा

लेखन ज्योति सिंह 11:18 am Oct 30, 202611:18 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' का नया ट्रेलर आ गया है। फिल्म में जैक ब्लैक, केविन हार्ट और कैरेन गिलन भी अपने-अपने लोकप्रिय किरदारों के साथ जंगल का घमासान लेकर लौट आए हैं। इस बार रोमांच जंगलों में नहीं, बल्कि शहर के अंदर दिखेगा। फिल्म का ट्रेलर पहले से ज्यादा खतरनाक खेल और चारों तरफ खतरे के होने का संकेत देता है। उस पर जैक और केविन की जबरदस्त कॉमेडी हंसी की डोज देती है।