फिल्म 'जुमानजी 3' की पूरी हुई शूटिंग, ड्वेन जॉनसन ने साझा की BTS तस्वीरें

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'जुमानजी 3' के सेट से सामने आईं ये तस्वीरें

ड्वेन ने इंस्टाग्राम पर 'जुमानजी 3' के सेट से BTS तस्वीरें साझा की हैं। इनके साथ में उन्होंने कैप्शन दिया, 'मेरे पूरे करियर में यह सबसे मजेदार और क्रिएटिव अनुभवों में से एक था। जुमानजी की एडवेंचर शूटिंग अब खत्म हो गई है।' उन्हाेंने कास्ट की तारीफ करते हुए लिखा, 'मैं खुशकिस्मत हूं कि पिछले 10 साल से ज्यादा समय तक इस बेहतरीन कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनकी कॉमेडी और मेहनत को करीब से देखा।'