'महारानी सीजन 5' का टीजर जारी, इस बार बदले की लड़ाई लड़ने आईं हुमा कुरैशी

लेखन ज्योति सिंह 02:33 pm Nov 11, 202602:33 pm

क्या है खबर?

सोनी लिव ने अपनी चर्चित वेब सीरीज 'महारानी' के 5वें सीजन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। हुमा कुरैशी अभिनीत इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। अब इसका अगला भाग उनका मनोरंजन करने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने 5वें सीजन का टीजर जारी किया है, जो हुमा के किरदार 'रानी भारती' की एक छोटी सी झलक दिखाता है। साथ में रिलीज को लेकर अपडेट भी दिया गया है।