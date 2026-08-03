'महारानी' सीजन 5 में हुमा कुरैशी की धमाकेदार वापसी, इस तारीख से शुरु होगी शूटिंग
हुमा कुरैशी सोनी लिव के लोकप्रिय राजनीतिक ड्रामा 'महारानी' के पांचवें सीजन में रानी भारती का किरदार निभाने के लिए एक बार फिर तैयार हैं।
सुभाष कपूर ने इस सीरीज को बनाया है, जो साल 2021 से दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई है। यह सीरीज रानी भारती के सफर को दिखाती है, जिसमें वह अपने पति के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद एक आम गृहिणी से ताकतवर राजनेता बनती हैं।
'महारानी' की शूटिंग 6 अगस्त से होगी शुरू
पांचवें सीजन की शूटिंग 6 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें हुमा के साथ-साथ बाकी पुराने कलाकार भी नजर आएंगे।
हालांकि, हुमा अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' के प्रमोशन के लिए थोड़ी छुट्टी लेंगी और उसके बाद 'महारानी' की शूटिंग पूरी करेंगी।
हालांकि, नए कलाकारों या कहानी में क्या नए मोड़ आएंगे, इस बारे में अभी कोई खबर नहीं है। निर्माताओं का मानना है कि अगर सब कुछ तय शेड्यूल के हिसाब से चला, तो यह सीजन 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकता है।
राष्ट्रीय राजनीति पर होगा 'महारानी' का ध्यान
पिछले 4 सीजन में 'महारानी' की कहानी राज्य की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्रित हो गई है।
पिछले सीजन में हमने देखा था कि रानी भारती एक बड़े घोटाले में फंसी थीं और उन्होंने अपनी बेटी को सत्ता सौंप दी थी।
इस शो की यथार्थवादी कहानी और हुमा के दमदार अभिनय ने इसे भारत के शीर्ष राजनीतिक ड्रामों में शामिल कर दिया है।