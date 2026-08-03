'महारानी' सीजन 5 में हुमा कुरैशी की धमाकेदार वापसी, इस तारीख से शुरु होगी शूटिंग

पांचवें सीजन की शूटिंग 6 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें हुमा के साथ-साथ बाकी पुराने कलाकार भी नजर आएंगे।

हालांकि, हुमा अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' के प्रमोशन के लिए थोड़ी छुट्टी लेंगी और उसके बाद 'महारानी' की शूटिंग पूरी करेंगी।

हालांकि, नए कलाकारों या कहानी में क्या नए मोड़ आएंगे, इस बारे में अभी कोई खबर नहीं है। निर्माताओं का मानना है कि अगर सब कुछ तय शेड्यूल के हिसाब से चला, तो यह सीजन 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकता है।