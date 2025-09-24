LOADING...
सोनू सूद हुए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है मामला 
प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए सोनू सूद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sonu_sood)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 24, 2025
12:47 pm
क्या है खबर?

अभिनेता सोनू सूद कुछ दिनों से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। ED का आरोप है कि सोनू ने ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ प्रमोशनल साझेदारी की, जिस पर भारत में प्रतिबंध है। यह ऐप अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और पैसों की हेराफेरी में शामिल है। इस मामले में बुरे फंसे सोनू 24 सितंबर को दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज हो रहे हैं।

सोनू का वीडियो आया सामने 

सोशल मीडिया पर सोनू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें दिल्ली स्थित ED के दफ्तर में प्रवेश करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। अभिनेता ने चेहरा छिपाने के लिए मास्क पहना था। इसके साथ वह चश्मा लगाए नजर आए। बता दें, अवैध ऐप सट्टेबाजी मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, विजय देवरकोंडा, युवराज सिंह और सुरेश रैना से भी ED अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं।

यहां देखिए वीडियो