सिनेमाघरों में फिर देख पाएंगे 'तन्वी द ग्रेट' (तस्वीर: एक्स/@AnupamPKher)

अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, जान लीजिए तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 11:59 am Sep 24, 202511:59 am

क्या है खबर?

अनुपम खेर के निर्देशन में बनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' 18 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। भले ही ऑटिज्म डिसऑर्डर पर आधारित इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की तरफ से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। अब दर्शकों की मांग पर फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसके साथ अनुपम ने फिल्म की रि-रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है।