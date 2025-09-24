अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, जान लीजिए तारीख

LOADING...
सिनेमाघरों में फिर देख पाएंगे 'तन्वी द ग्रेट' (तस्वीर: एक्स/@AnupamPKher)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 24, 2025
11:59 am
क्या है खबर?

अनुपम खेर के निर्देशन में बनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' 18 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। भले ही ऑटिज्म डिसऑर्डर पर आधारित इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की तरफ से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। अब दर्शकों की मांग पर फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसके साथ अनुपम ने फिल्म की रि-रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है।

तारीख

एक निर्देशक के दिल से आपके दिल तक- अनुपम

'तन्वी द ग्रेट' को 26 सितंबर, 2025 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सामना जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म 'होमबाउंड' से होने वाला है। अनुपम ने लिखा, 'तन्वी द ग्रेट फिर से सिनेमाघरों में। एक निर्देशक के दिल से आपके दिल तक- प्यार, साहस और बच्चों जैसी पवित्रता की कहानी।' बता दें, 'तन्वी द ग्रेट' ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 1.82 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

जानकारी

फिल्म में नजर आए ये कलाकार

'तन्वी द ग्रेट' में अनुपम खेर, शुभांगी दत्त, अरविंद स्वामी, इयान ग्लेन, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ और पल्लवी जोशी जैसे सितारों ने अभिनय किया था। इस फिल्म की कहानी 21 साल की तन्वी रैना की है, जो ऑटिज्म डिसऑर्डर से पीड़ित है।