'काला हिरण' पर बड़ा बवाल, सलमान खान के खिलाफ बोलने की शर्त पर इस अभिनेता ने छोड़ी फिल्म
सोनू मिश्र, जिन्हें 'काला हिरण' फिल्म में मुख्य भूमिका निभानी थी, उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी है।
दरअसल, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी शर्त देखी जिसमें उनसे सलमान खान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने को कहा गया था।
यह फिल्म कथित तौर पर सलमान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है।
सोनू ने इस बारे में कहा, 'ये बातें मेरी नैतिकता के खिलाफ हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उन्हें फिल्म के सेट से जुड़े पर्दे के पीछे के क्लिप्स डालने से भी मना किया जा रहा था।
सलमान ने दिल्ली हाई कोर्ट में की याचिका दाखिल
अभिनेता गोविंद नामदेव ने भी फिल्म निर्माताओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि फिल्म में सलमान को नकारात्मक रूप से दिखाया जाएगा।
अब इस मामले में सलमान ने भी कानूनी रास्ता अपनाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि 'काला हिरण' फिल्म उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन करती है।