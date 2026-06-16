'काला हिरण' पर बड़ा बवाल, सलमान खान के खिलाफ बोलने की शर्त पर इस अभिनेता ने छोड़ी फिल्म मनोरंजन Jun 16, 2026

सोनू मिश्र, जिन्हें 'काला हिरण' फिल्म में मुख्य भूमिका निभानी थी, उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी है।

दरअसल, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी शर्त देखी जिसमें उनसे सलमान खान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने को कहा गया था।

यह फिल्म कथित तौर पर सलमान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है।

सोनू ने इस बारे में कहा, 'ये बातें मेरी नैतिकता के खिलाफ हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उन्हें फिल्म के सेट से जुड़े पर्दे के पीछे के क्लिप्स डालने से भी मना किया जा रहा था।