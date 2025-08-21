'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा (तस्वीर: एक्स/@PrimeVideoIN)

सोनी राजदान और सबा आजाद की 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' का ऐलान, कब और कहां देख पाएंगे?

क्या है खबर?

OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' है। यह फिल्म कश्मीर की महान गायिका राज बेगम के जीवन और गीतों से प्रेरित है। इस फिल्म में सबा आजाद और सोनी राजदान मुख्य भूमिका निभा रही हैं। दानिश रेनजू ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। आइए जानें आप यह फिल्म कब और कहां देख पाएंगे।