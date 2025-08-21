सोनी राजदान और सबा आजाद की 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' का ऐलान, कब और कहां देख पाएंगे?
क्या है खबर?
OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' है। यह फिल्म कश्मीर की महान गायिका राज बेगम के जीवन और गीतों से प्रेरित है। इस फिल्म में सबा आजाद और सोनी राजदान मुख्य भूमिका निभा रही हैं। दानिश रेनजू ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' की रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। आइए जानें आप यह फिल्म कब और कहां देख पाएंगे।
तारीख
फरहान अख्तर हैं इस फिल्म के निर्माता
'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' का प्रीमियर 29 अगस्त, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होने वाला है। OTT प्लेटफॉर्म ने फिल्म का मोशन पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'कश्मीर की वादियों से गूंज उठी एक अविस्मरणीय आवाज।' सामने आए मोशन पोस्टर में सबा और सोनी की झलक दिख रही है। इस फिल्म में जैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारुक रैना और लिलेट दुबे जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फरहान अख्तर ने इस फिल्म का निर्माण किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए मोशन पोस्टर
From the echoes of Kashmir, rises an unforgettable voice. #SongsOfParadiseOnPrime, Aug 29#SabaAzad @Soni_Razdan #ZainKhanDurrani #TaarukRaina #SheebaChadha #ArmaanKhera #LilleteDubey #ShishirSharma @renzu_danish @Shafat @ritesh_sid @FarOutAkhtar @J10kassim @vishalrr… pic.twitter.com/M6alSmHyDl— Excel Entertainment (@excelmovies) August 21, 2025