'दे कॉल हिम OG' की धुंआधार कमाई जारी (तस्वीर: एक्स/@PawanKalyan)

बॉक्स ऑफिस: 'OG' का छठे दिन भी जलवा, पवन कल्याण की फिल्म ने छापे इतने करोड़

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Oct 01, 202510:37 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त दक्षिण भारतीय अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' अपना कब्जा जमाए बैठी है। 25 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने 6 दिन पूरे कर लिए हैं। पहले दिन से फिल्म तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। कारोबारी दिनों में कमाई थोड़ी गिरी है, लेकिन इसके बावजूद पवन की फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब 'दे कॉल हिम OG' के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।