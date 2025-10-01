LOADING...
'दे कॉल हिम OG' की धुंआधार कमाई जारी (तस्वीर: एक्स/@PawanKalyan)

बॉक्स ऑफिस: 'OG' का छठे दिन भी जलवा, पवन कल्याण की फिल्म ने छापे इतने करोड़

लेखन ज्योति सिंह
Oct 01, 2025
10:37 am
बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त दक्षिण भारतीय अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' अपना कब्जा जमाए बैठी है। 25 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने 6 दिन पूरे कर लिए हैं। पहले दिन से फिल्म तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। कारोबारी दिनों में कमाई थोड़ी गिरी है, लेकिन इसके बावजूद पवन की फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब 'दे कॉल हिम OG' के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।

'OG' ने 6 दिन में पार किया 154 करोड़ का आंकड़ा

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' ने छठे दिन 7.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ये आंकड़े पांचवें दिन की कमाई के मुकाबले में ज्यादा है। फिल्म ने तेलुगु में 6.95 करोड़, तमिल में 9 लाख और हिंदी भाषा में 34 लाख रुपये कमाए हैं। एक हफ्ते के अंदर 'दे कॉल हिम OG' ने 154.85 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

पवन और इमरान पहली बार साथ 

'दे कॉल हिम OG' में अभिनेता पवन के अलावा बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी भी अहम किरदार में हैं। 'OG' के जरिए उन्होंने दक्षिण भारत की फिल्मों में कदम रखा है। यही नहीं, 'OG' जिस तरह का बंपर कारोबार कर रही है ये इमरान के करियर की पहली सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बन गई है। पवन और इमरान को फिल्मी स्क्रीन पर पहली बार साथ देखकर प्रशंसक भी काफी उत्साहित हैं।