'रामायण' से 'बॉर्डर 2' तक, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में

अभिनेता विक्की कौशल की 'छावा' से लेकर ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने इस साल दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। अगला साल 2026 भी काफी धमाकेदार होने वाला है। नये साल में बॉलीवुड से साउथ तक, कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' और सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का नाम भी इसमें शामिल है। आइए देखें 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट।

#1 & #2 'जन नायकन' और 'बॉर्डर 2' सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी तमिल राजनीतिक एक्शन-थ्रिलर 'जन नायकन' 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में थलापति के अलावा पूजा हेगड़े, प्रियामणि, बॉबी देओल, प्रकाश राज, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन और नारायण भी अहम किरदार में हैं। इसके बाद 22 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस पर 'बॉर्डर 2' रिलीज हो रही है। सनी देओल की फिल्म इस में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह अहम किरदार में हैं।

#3 & #4 'जेलर 2' और 'टॉक्सिक' 'KGF' सुपरस्टार यश की पीरियड गैंगस्टर फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे हैं। दूसरी तरफ साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को 12 जून, 2026 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाएगा। ये 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' की दूसरी किस्त है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, राम्या कृष्णन, मोहनलाल, योगी बाबू और शिव राजकुमार नजर आएंगे।