राकेश रोशन ने 'कृष 4' को लेकर दिया बड़ा अपडेट, बताया कब रिलीज होगी फिल्म
जब से ऋतिक रोशन की 'कृष 4' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुपरहिट सुपरहीरो फ्रैंचाइजी 'कृष' की चौथी किस्त के निर्देशन की कमान ऋतिक खुद संभाल रहे हैं। वह इस फिल्म के जरिए मनोरंजन जगत में बतौर निर्देशन कदम रखने जा रहे हैं। अब ऋतिक के पिता और दिग्गज निर्देशन राकेश रोशन ने फिल्म 'कृष 4' को लेकर धांसू अपडेट दिया है।
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए राकेश ने बताया कि 'कृष 4' को साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, वहीं फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी। राकेश ने कहा, "स्क्रिप्ट लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा, बजट का दबाव था। अब हमें बजट का अंदाजा हो गया है तो हम फिल्म शुरू कर रहे हैं। हम अगले साल के मध्य तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। हमारी योजना फिल्म को 2027 में रिलीज करने की है।"
'कृष' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी 'कोई मिल गया' जो 2003 में आई थी। इसने बॉलीवुड को एक नया सुपरहीरो दिया था। इसके बाद साल 2006 में 'कृष' और 2013 में 'कृष 3' रिलीज हुईं। 'कृष' में प्रियंका चोपड़ा, रेखा और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे, वहीं 'कृष 3' में कंगना रनौत, विवेक ओबेरॉय और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आए थे। इस सीरीज की पिछली तीनों फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है।