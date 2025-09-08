साल 2027 में रिलीज होगी 'कृष 4' (तस्वीर: एक्स/@RakeshRoshan_N)

राकेश रोशन ने 'कृष 4' को लेकर दिया बड़ा अपडेट, बताया कब रिलीज होगी फिल्म

लेखन दीक्षा शर्मा 12:08 pm Sep 08, 202512:08 pm

क्या है खबर?

जब से ऋतिक रोशन की 'कृष 4' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुपरहिट सुपरहीरो फ्रैंचाइजी 'कृष' की चौथी किस्त के निर्देशन की कमान ऋतिक खुद संभाल रहे हैं। वह इस फिल्म के जरिए मनोरंजन जगत में बतौर निर्देशन कदम रखने जा रहे हैं। अब ऋतिक के पिता और दिग्गज निर्देशन राकेश रोशन ने फिल्म 'कृष 4' को लेकर धांसू अपडेट दिया है।