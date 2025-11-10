जितेंद्र कुमार की नई फिल्म पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jitendrak1)

'पंचायत' वाले जितेंद्र कुमार अब करेंगे कबूतरबाजी, आगामी फिल्म पर सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Nov 10, 202511:12 am

क्या है खबर?

'पंचायत' वेब सीरीज से सफलता हासिल करने वाली अभिनेता जितेंद्र कुमार की अगली फिल्म पर ताजा अपडेट आया है। हर बार अनोखे किरदार से दिल जीतने वाले जितेंद्र इस बार कबूतरबाजी करते नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में उनके साथ पूजा भट्‌ट नजर आएंगी। वह अभिनेता की मां के किरदार में होंगी। ख्याति मदान ने अपने नॉट आउट एंटरटेनमेंट बैनर के तहत फिल्म का निर्माण किया है। बिलाल हसन निर्देशक हैं और हितेश केवल्य सह-निर्माता हैं।