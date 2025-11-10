'पंचायत' वाले जितेंद्र कुमार अब करेंगे कबूतरबाजी, आगामी फिल्म पर सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
'पंचायत' वेब सीरीज से सफलता हासिल करने वाली अभिनेता जितेंद्र कुमार की अगली फिल्म पर ताजा अपडेट आया है। हर बार अनोखे किरदार से दिल जीतने वाले जितेंद्र इस बार कबूतरबाजी करते नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में उनके साथ पूजा भट्ट नजर आएंगी। वह अभिनेता की मां के किरदार में होंगी। ख्याति मदान ने अपने नॉट आउट एंटरटेनमेंट बैनर के तहत फिल्म का निर्माण किया है। बिलाल हसन निर्देशक हैं और हितेश केवल्य सह-निर्माता हैं।
फिल्म
फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं
फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने पोस्ट में बताया कि जितेंद्र और पूजा की आगामी फिल्म एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो भारत की सदियों पुरानी कबूतरबाजी पर आधारित है। निर्माताओं ने फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया है। फिल्म की शूटिंग अगले साल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। काम की बात करें तो जितेंद्र आखिरी बार 'भागवत: चैप्टर वन- राक्षस' में देखा गया है। अरशद वारसी अभिनीत यह फिल्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
JITENDRA KUMAR - POOJA BHATT TO HEADLINE NEW FILM... #JitendraKumar teams up with #NationalAward-winning #PoojaBhatt, who plays his on-screen mother, in a heartfelt story rooted in #India's age-old pigeon-flying tradition [kabootar-baazi].— taran adarsh (@taran_adarsh) November 10, 2025
The film, not titled yet, is produced… pic.twitter.com/5U7umiOogB