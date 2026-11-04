'मातृभूमि' के लिए गायक बने सलमान खान, नए गाने के साथ फैंस को दिया तोहफा
क्या है खबर?
सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' लंबे समय से चर्चा में है। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह एक्शन-थ्रिलर फिलहाल तो अपनी रिलीज का इंतजार कर रही है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अब तक इसे हरी झंडी नहीं दिखाई। इस बीच, सलमान ने अपने चाहने वालों के लिए फिल्म से एक नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को खुद सलमान ने अपने सुरों से सजाया है।
गाना
सलमान ने नए गाने से मचा दिया धमाल
सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर इस नए गाने की एक झलक दिखाई, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी नजर आ रही हैं। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखकर फैंस भी खुश हो रहे हैं।
गाने का संगीत साजिद खान ने तैयार किया है और बोल भी उन्होंने लिखे। हिमेश रेशमिया ने इसे कंपोज किया है।
यूट्यूब पर इसे सुनने के बाद लोग भी सलमान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फिलहाल, फिल्म की रिलीज पर अपडेट आना अभी बाकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने का वीडियो
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