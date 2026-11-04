'मातृभूमि' के नए गाने ने मचाई धूम

'मातृभूमि' के लिए गायक बने सलमान खान, नए गाने के साथ फैंस को दिया तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Nov 04, 202610:04 am

क्या है खबर?

सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' लंबे समय से चर्चा में है। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह एक्शन-थ्रिलर फिलहाल तो अपनी रिलीज का इंतजार कर रही है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अब तक इसे हरी झंडी नहीं दिखाई। इस बीच, सलमान ने अपने चाहने वालों के लिए फिल्म से एक नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को खुद सलमान ने अपने सुरों से सजाया है।