दलेर मेहंदी विवाद में सोना महापात्रा की दो टूक

दलेर मेहंदी विवाद में कूदीं सोना महापात्रा, बोलीं- उम्र और विरासत से जवाबदेही खत्म नहीं होती

लेखन नेहा शर्मा 01:46 pm Oct 21, 202601:46 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड में नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान गायक दलेर मेहंदी और भाजपा विधायक सुबोध उनियाल के बीच हुए विवाद पर गायिका सोना महापात्रा ने प्रतिक्रिया दी है। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कलाकारों की पेशेवर जवाबदेही और दर्शकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। सोना ने अपना एक पुराना अनुभव याद कर बताया कि एक संगीत उत्सव में दलेर के प्रदर्शन से सहज न होने के बावजूद वो और उनकी टीम सम्मान के कारण चुप रहे थे।