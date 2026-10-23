दलेर मेहंदी विवाद: सोना महापात्रा का तीखा सवाल- भावनाओं में बहकर सही-गलत क्यों भूल जाते हैं?
क्या है खबर?
न्यू टिहरी के मां कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के प्रदर्शन को लेकर विवाद जारी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दलेर पर नशे में होने और ठीक से न गा पाने के आरोप लगाने के बाद संगीत जगत उनके समर्थन में उतर आया है। हालांकि, गायिका सोना मोहापात्रा ने इस मामले में अलग रुख अपनाते हुए दलेर पर अपने पुराने बयान को दोहराया है और कहा कि सहानुभूति कभी भी जवाबदेही की जगह नहीं ले सकती।
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धारा के विपरीत चलना बेहद थकाऊ- सोना
सोना महापात्रा ने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा कर लिखा कि दलेर मेहंदी के समर्थन में आ रहे बयानों को देखकर उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी ही सोच में कोई कमी है।
उन्होंने लिखा, 'दलेर मेहंदी घटना पर एक मेरा नजरिया था और दूसरी तरफ पूरा कलाकार जगत बिल्कुल अलग दिशा में बोल रहा था। इस अंतर को नजरअंदाज करना नामुमकिन था।'
सोना ने ये भी माना कि धारा के विपरीत चलना बेहद थका देने वाला होता है।
दो टूक
सोना ने कहा- सहानुभूति नहीं, जवाबदेही जरूरी
सोना ने कहा कि कलाकारों को प्यार, ताली, बेहतरीन होटल और अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया, 'सब कुछ देने वालों के प्रति आभार जताने से ज्यादा जरूरी अपनों का बचाव करना कब से हो गया? सहानुभूति की वजह से जवाबदेही से कैसे भागा जा सकता है?'
सोना ने आगे जोड़ा कि भारत में लोग इतनी जल्दी भावुक क्यों हो जाते हैं? हम भावनाओं में बहकर अक्सर सही और गलत के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं।
अनुभव
सोना ने बयां किया सूफी हेरिटेज फेस्टिवल का कड़वा अनुभव
सोना ने कहा कि किसी के प्रति हमदर्दी रखते हुए भी सही-गलत का फैसला बंद नहीं होना चाहिए।
सूफी हेरिटेज फेस्टिवल का अनुभव याद कर सोना ने बताया कि उन्होंने मंच पर दलेर का लाइव प्रदर्शन देखा था, जो काफी निराशाजनक रहा।
सोना ने लिखा, 'दलेर जी दिशाहीन लग रहे थे, सुर नहीं संभाल पा रहे थे। एक ही धुन दोहरा रहे थे। शो का स्तर भी बेहद खराब था। पैसे खर्च करके आए दर्शक धीरे-धीरे बाहर जाने लगे थे।'
विवाद
जानिए क्या था दलेर मेहंदी विवाद
बता दें कि सिद्धपीठ मां कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी पर नशे में होने और खराब परफॉर्मेंस का आरोप लगा, जिसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें मंच पर टोका था।
मीका सिंह और कई सितारों ने शराब के दावे को खारिज कर दलेर की तबीयत खराब बताई। इस पर मंत्री उनियाल ने कहा कि 35 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद इतने बड़े कलाकार को अस्वस्थ होने पर मंच पर आने के बजाय शो को रद्द करना चाहिए था।