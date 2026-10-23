दलेर मेहंदी विवाद में अपने बयान पर कायम सोना महापात्रा

दलेर मेहंदी विवाद: सोना महापात्रा का तीखा सवाल- भावनाओं में बहकर सही-गलत क्यों भूल जाते हैं?

लेखन नेहा शर्मा 11:03 am Oct 23, 202611:03 am

क्या है खबर?

न्यू टिहरी के मां कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के प्रदर्शन को लेकर विवाद जारी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दलेर पर नशे में होने और ठीक से न गा पाने के आरोप लगाने के बाद संगीत जगत उनके समर्थन में उतर आया है। हालांकि, गायिका सोना मोहापात्रा ने इस मामले में अलग रुख अपनाते हुए दलेर पर अपने पुराने बयान को दोहराया है और कहा कि सहानुभूति कभी भी जवाबदेही की जगह नहीं ले सकती।