दलेर मेहंदी विवाद पर मंत्री सुबाेध उनियाल की सफाई- जनता कोई डॉक्टर नहीं, जो बीमारी समझे

सुबोध ने गायिका सुनंदा शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि बीमार होने पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और पूरी फीस वापस लौटा दी थी।

वो बोले, "जब सुनंदा नहीं आ सकीं, तब हमारी टीम ने दलेर मेहंदी से संपर्क किया। अगर उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था। जनता डॉक्टर नहीं है, जो ये समझ सके। कलाकार के परिवार और शुभचिंतक उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन हमें भी समय रहते इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी।"