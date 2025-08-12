'जॉली LLB 3' का टीजर जारी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच छिड़ी जंग

टीजर

जानिए कब रिलीज होगी

अक्षय और अरशद के अलावा इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। टीजर में अरशद और अक्षय आमने-सामने दिख रहे हैं। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। बता दें कि 'जॉली LLB' साल 2013 में रिलीज हुई थी, वहीं इसका सीक्वल साल 2017 में आया था।