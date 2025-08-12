'जॉली LLB 3' का टीजर जारी, अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच छिड़ी जंग
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को पिछली बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग का काफी पसंद किया था, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इसने ठीक-ठाक कमाई की। अब अक्षय जल्द ही फिल्म 'जॉली LLB 3' में नजर आएंगे, जिसमें अरशद वारसी भी उनके साथ दिखेंगे। यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। अब निर्माताओं ने 'जॉली LLB 3' का धमाकेदार टीजर जारी कर दिया है।
टीजर
जानिए कब रिलीज होगी
अक्षय और अरशद के अलावा इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। टीजर में अरशद और अक्षय आमने-सामने दिख रहे हैं। यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। बता दें कि 'जॉली LLB' साल 2013 में रिलीज हुई थी, वहीं इसका सीक्वल साल 2017 में आया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Pehli baar courtroom mein do do Jolly, ab hoga comedy, chaos aur क्लेश! #JollyLLB3Teaser out now: https://t.co/WdSwNdszz2 #JollyVsJolly#JollyLLB3 in cinemas 19th September. pic.twitter.com/hMTgDCjHCC— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 12, 2025