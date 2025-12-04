शोभिता धुलिपाला ने नागा चैतन्य संग शादी की सालगिरह पर दिखाया खूबसूरत वीडियो, आपने देखा क्या?

शोभिता धुलिपाला ने साझा किया शादी का खूबसूरत वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:43 pm Dec 04, 202503:43 pm

अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य सिनेमा की मशहूर जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ने पिछले साल 4 दिसंबर को निजी समारोह में शादी रचाई थी। एक साल बाद, अपनी जिंदगी के उस खूबसूरत पल की झलकियां अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों के साथ साझा की हैं। शोभिता ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी का खूबसूरत वीडियो साझा किया है, जिस पर उनके चाहने वाले प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो ने जोड़े की शादी की पुरानी यादों को ताजा कर दिया।