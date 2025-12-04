LOADING...
शोभिता धुलिपाला ने नागा चैतन्य संग शादी की सालगिरह पर दिखाया खूबसूरत वीडियो, आपने देखा क्या?

लेखन ज्योति सिंह
Dec 04, 2025
03:43 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य सिनेमा की मशहूर जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ने पिछले साल 4 दिसंबर को निजी समारोह में शादी रचाई थी। एक साल बाद, अपनी जिंदगी के उस खूबसूरत पल की झलकियां अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों के साथ साझा की हैं। शोभिता ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी का खूबसूरत वीडियो साझा किया है, जिस पर उनके चाहने वाले प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो ने जोड़े की शादी की पुरानी यादों को ताजा कर दिया।

शादी के जोड़े में खूबसूरत दिखे नागा और शोभिता

शोभिता और नागा ने दक्षिण भारतीय रीति-रिवाज के साथ शादी रचाई थी। पारंपरिक परिधान में दोनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। वीडियो साझा करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन दिया, 'हवा हमेशा घर की ओर बहती है। दक्कन वापस आकर, उस इंसान के साथ जिसे मैं पति कहती हूं, सूर्य की एक रोमांचक यात्रा पर, मैं एक नया एहसास महसूस करती हूं। श्रीमती के रूप में एक साल!' वीडियो में नागा के पिता नागार्जुन भी परिवार के साथ दिखे हैं।

यहां देखिए शादी का वीडियो

