'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का ट्रेलर जारी, संजय मिश्रा-महिमा चौधरी की मजेदार है प्रेम कहानी

लेखन ज्योति सिंह
Dec 04, 2025
02:57 pm
क्या है खबर?

अभिनेता संजय मिश्रा और महिमा चौधरी आगामी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' से खूब चर्चा बटोर रहे हैं। निर्माताओं ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है। फिल्म का टीजर पहले ही लोगों का दिल जीत चुका है और अब ट्रेलर इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के निर्देशन की कमान सिद्धांत राज ने संभाली है। एकांश बच्चन और हर्ष बच्चन फिल्म के निर्माता हैं।

प्रतिक्रिया

ट्रेलर को मिल रही साकारात्मक प्रतिक्रिया

'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का ट्रेलर 2 मिनट 50 सेकंड लंबा है। शुरुआत दुर्लभ मिश्रा (संजय) से होती है, जो अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। कहानी आगे कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि वह खुद दूसरी शादी को तैयार हो जाते हैं। ट्रेलर देखकर एक यूजर ने लिखा, 'मजेदार है।' दूसरे ने लिखा, 'इंतजार नहीं कर सकता।' संजय और महिमा अभिनीत यह फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

यहां देखिए ट्रेलर

