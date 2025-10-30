एकता कपूर का 'क्योंकि सास भी... 2' होगा बंद? जानिए हितेन तेजवानी क्या बोले
क्या है खबर?
एकता कपूर का मशहूर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। TRP चार्ट में 'अनुपमा' के बाद, यह शो लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ है। स्मृति ईरानी को कई साल बाद छोटे पर्दे पर देखकर, उनके चाहने वाले भी बेहद खुश हैं। हालांकि, अब जो अपडेट आ रहा है, वह दिल तोड़ने वाला हो सकता है। चर्चा है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' समय से पहले बंद होगा।
प्रतिक्रिया
हितेन तेजवानी ने दी प्रतिक्रिया
इंडिया फोरम्स से बातचीत के दौरान जब हितेन तेजवानी (शो में करण वीरानी) से इन अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं शो के लिए नियमित रूप से शूटिंग नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ज़्यादातर समय सेट पर होता, तो शायद मुझे अपडेट मिलते। इसलिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि शो बंद हो रहा है या नहीं।"
सीरीज
लिमिटेड सीरीज के तौर पर बना है शो
हितेन ने आगे कहा, "जब हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया, तो बताया गया कि यह पहले की तरह एक लंबी सीरीज नहीं होगी। इसे सीमित समय के लिए चलाया जाना था। मुझे नहीं पता कि चैनल या प्रोडक्शन टीम अब क्या फैसला ले रही है।" 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' स्टार प्लस पर 29 जुलाई, 2025 से शुरू हुआ था। करीब 25 साल बाद, तुलसी और मिहीर वीरानी को दोबारा देख लोग भी खुश हैं।