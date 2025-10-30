'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' होगा बंद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jiohotstar)

एकता कपूर का 'क्योंकि सास भी... 2' होगा बंद? जानिए हितेन तेजवानी क्या बोले

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Oct 30, 202510:35 am

क्या है खबर?

एकता कपूर का मशहूर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। TRP चार्ट में 'अनुपमा' के बाद, यह शो लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ है। स्मृति ईरानी को कई साल बाद छोटे पर्दे पर देखकर, उनके चाहने वाले भी बेहद खुश हैं। हालांकि, अब जो अपडेट आ रहा है, वह दिल तोड़ने वाला हो सकता है। चर्चा है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' समय से पहले बंद होगा।