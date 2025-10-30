अनन्या पांडे को इन फिल्मों ने बनाया तारीफ की हकदार, 1 की IMDb रेटिंग भी शानदार 

चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को बॉलीवुड के दर्शन निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने कराए थे। उनकी पहली फिल्म थी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2', जिसने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया, लेकिन अनन्या के लिए इंडस्ट्री का रास्ता जरूर खोल दिया। अनन्या अब तक कार्तिक आर्यन से लेकर अक्षय कुमार जैसे कई अभिनेताओें संग काम कर चुकी हैं। अनन्या 27 साल की हो गई हैं। आइए उनकी उन फिल्मों के बारे में जानें, जिनमें उनकी तारीफ हुई।

#1 'केसरी चैप्टर 2' ये कहानी है सी शंकरन नायर की,जो एक वकील थे और जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसमें न सिर्फ अक्षय कुमार और आर माधवन, बल्कि अनन्या ने भी अपनी अदाकारी से दिल जीत लिए थे। फिल्म देख आप ये जरूर कहेंगे कि अनन्या ने अपने अभिनय को निखारा है। IMDb पर उनकी सभी फिल्मों में 'केसरी चैप्टर 2' को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है।

#2 'खो गए हम कहां' क्या सोशल मीडिया वाकई हमें सोशल बना रहा है या अकेलेपन के कोने में धकेल रहा है। तकनीक के नफा-नुकसान को नापने वाले अक्सर ऐसे सवाल उठाते हैं, जो जायज भी है। नेटफ्लिक्स पर आई 'खो गए हम कहां' फिल्म भी कुछ ऐसे सवाल उठाती है। आदर्श गौरव और सिद्धांत चतुर्वेदी भी इस फिल्म में थे। इसमें अनन्या ने असुरक्षा की भावना से जूझ रही लड़की का किरदार निभाया और दिल जीत लिया। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.3 है।

#3 'गहराइयां' 'गहराइयां' में दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भले ही ये फिल्म गहराई में नहीं उतर पाई, लेकिन अनन्या अपनी अदाकारी से पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रही थीं। इसी फिल्म में उनका काम देख उन्हें निर्देशक करण सिंह त्यागी ने 'केसरी चैप्टर 2' का प्रस्ताव दिया था। 5.6 रेटिंग वाली इस फिल्म से अनन्या की फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ था। अमजेन प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर ये फिल्म मौजूद है।