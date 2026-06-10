सिवाकार्तिकेयन की 'सेयॉन' की शूटिंग का पहला चरण हुआ पूरा, कमल हासन की फिल्म से क्या हैं उम्मीदें?
सिवाकार्तिकेयन की अगली फिल्म 'सेयॉन' का पहला शूटिंग चरण पूरा हो गया है। इस फिल्म को सिवाकुमार मुरुगेसन निर्देशित कर रहे हैं और कमल हासन की राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल इसे निर्मित कर रही है।
टीम ने साल 2025 मई में मदुरै में एक शानदार पूजा करके फिल्म का काम शुरू किया था।
उन्होंने इस मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'जुनून से तरक्की की ओर सेयॉन का पहला चरण पूरा हुआ।'
भाग्यश्री बोरसे और बाला सरवनन की 'सेयॉन' में नई शुरुआत
फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर भाग्यश्री बोरसे को शामिल किया गया है। उनके साथ बाला सरवनन भी एक अहम किरदार में नजर आएंगे।
फिल्म का टीजर एक बड़े त्योहार के माहौल में ले जाता है, जहां पुलिस एक हिंसक झड़प की जांच करती दिखती है। इसमें सिवाकार्तिकेयन 'लॉर्ड वीरमंडी' के अंदाज में दिख रहे हैं।
फिल्म में संगीत संतोष नारायणन का है, जबकि विवेक विजयकुमार सिनेमैटोग्राफर और सं लोकेश एडिटर हैं, जो फिल्म को बेहतरीन विजुअल्स दे रहे हैं।
फिल्म को अक्टूबर, 2026 में रिलीज करने की योजना है। अगर आप एक्शन से भरपूर ग्रामीण ड्रामा पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपकी पसंदीदा लिस्ट में शामिल हो सकती है।