LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / जुबीन गर्ग के निधन मामले में पुलिस का बड़ा कदम, निजी सुरक्षा अधिकारियों को किया गिरफ्तार
जुबीन गर्ग के निधन मामले में पुलिस का बड़ा कदम, निजी सुरक्षा अधिकारियों को किया गिरफ्तार
जुबीन गर्ग के निधन मामले में पुलिस का बड़ा कदम (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग के निधन मामले में पुलिस का बड़ा कदम, निजी सुरक्षा अधिकारियों को किया गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह
Oct 10, 2025
11:22 am
क्या है खबर?

जुबीन गर्ग के निधन मामले की जांच कर रही असम पुलिस ने गायक के 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSO) को गिरफ्तार किया है। ANI ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य काफी वक्त से जुबीन के सुरक्षा अधिकारी थे, जिन्हें 10 अक्टूबर को गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले भी गायक के चचेरे भाई समेत 5 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

जांच

पुलिस ने इस वजह से किया गिरफ्तार

जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया ने 9 अक्टूबर को एक बातचीत में बताया कि गायक ने PSO नंदेश्वर और परेश को कुछ रुपये दिए थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस काे दोनों PSO के बैंक खातों में गड़बड़ी मिली। उनके एक खाते में 70 लाख रुपये और दूसरे में 45 लाख रुपये पाए गये, जो उनकी ज्ञात इनकम से ज्यादा थे। इसके बाद PSO को निलंबित कर दिया गया।

आग्रह

गरिमा ने पुलिस से किया ये आग्रह

गरिमा ने बताया कि जुबीन को उग्रवादी समूह उल्फा द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद दोनों PSO को नियुक्त किया गया था, जो करीब एक दशक से थे। उन्होंने जोर देते हुए पुलिस से आग्रह किया है कि अगर गायक की मौत के पीछे किसी आपराधिक कृत्य का हाथ है, इस सूरत में गुनाहगारों को कड़ी सजा दी जाए। बता दें, जुबीन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी।