जुबीन गर्ग के निधन मामले में पुलिस का बड़ा कदम, निजी सुरक्षा अधिकारियों को किया गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 11:22 am Oct 10, 202511:22 am

क्या है खबर?

जुबीन गर्ग के निधन मामले की जांच कर रही असम पुलिस ने गायक के 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSO) को गिरफ्तार किया है। ANI ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य काफी वक्त से जुबीन के सुरक्षा अधिकारी थे, जिन्हें 10 अक्टूबर को गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले भी गायक के चचेरे भाई समेत 5 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है।