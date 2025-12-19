जुबीन गर्ग मौत मामला: सिंगापुर पुलिस बोली- अभी तक किसी साजिश की आशंका नहीं
क्या है खबर?
असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। मामले की जांच में जुटी सिंगापुर पुलिस ने बड़ा बयान जारी किया है। पुलिस का कहना है कि गायक के निधन मामले में अभी तक किसी साजिश की आशंका सामने नहीं आई है। उन्होंने जनता से "कयास न लगाने" का आग्रह भी किया है। सिंगापुर पुलिस का यह बयान, SIT द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट, गुवाहाटी में चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है।
बयान
मामले की जांच अभी भी जारी
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि सिंगापुर पुलिस बल (SPF) की तरफ से सिंगापुर कोरोनर्स अधिनियम 2010 के तहत जांच जारी है। बयान में कहा गया, "हमारी अब तक की जांच के आधार पर, SPF को गर्ग की मौत में किसी तरह की साजिश का संदेह नहीं है।" जांच पूरी होने पर, निष्कर्ष सिंगापुर में राज्य कोरोनर को सौंपे जाएंगे, जो एक कोरोनर जांच (CI) आयोजित करेंगे। यह जांच जनवरी और फरवरी, 2026 के लिए निर्धारित है।
अपील
जनता से की खास अपील
पुलिस ने कहा कि जांच एक तथ्य-खोज प्रक्रिया है जिसका नेतृत्व कोरोनर द्वारा मौत का कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष सार्वनिक किए जाएंगे। SPFने कहा, "हम जतना से आग्रह करते हैं कि वह अटकलें न लगाने और अपुष्ट जानकारी न फैलाएं।" पिछले हफ्ते SIT ने CJM कोर्ट, गुवाहाटी में चार्जशीट दाखिल करते हुए आयोजक श्यामकानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ सरमा समेत 4 पर हत्या का आरोप लगाया है।