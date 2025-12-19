जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगापुर पुलिस का आया बयान

जुबीन गर्ग मौत मामला: सिंगापुर पुलिस बोली- अभी तक किसी साजिश की आशंका नहीं

ज्योति सिंह 03:03 pm Dec 19, 2025

क्या है खबर?

असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। मामले की जांच में जुटी सिंगापुर पुलिस ने बड़ा बयान जारी किया है। पुलिस का कहना है कि गायक के निधन मामले में अभी तक किसी साजिश की आशंका सामने नहीं आई है। उन्होंने जनता से "कयास न लगाने" का आग्रह भी किया है। सिंगापुर पुलिस का यह बयान, SIT द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट, गुवाहाटी में चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है।