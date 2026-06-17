सोनू निगम ने दर्द और स्वास्थ्य जांच के बावजूद नहीं छोड़ा हौसला, मुंबई कॉन्सर्ट के लिए डटे
मनोरंजन
गायक सोनू निगम ने हाल ही में बताया है कि वे दर्दनाक नसों की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद, वे 27 जून को मुंबई में होने वाले अपने बड़े कॉन्सर्ट की तैयारियों में लगे हुए हैं।
पिछले पूरे हफ्ते से वे MRI और CT स्कैन करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को भरोसा दिलाया है कि शो जरूर होगा।
सोनू करा रहे हैं फिजियोथेरेपी
सोनू ने यह भी बताया कि फिजियोथेरेपी उनके लिए बहुत दर्दनाक रही है। साथ ही, दर्द निवारक दवाएं लेने से उनका गला भारी महसूस हो रहा है, जो किसी गायक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
फिर भी, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फैसला किया है। सोनू ने कहा कि लंबे समय बाद मंच पर वापसी करते हुए वे इस कॉन्सर्ट को अपने लिए एक खास वापसी मान रहे हैं।
सेहत से जुड़ी इस समस्या के बावजूद, वे अपने फैंस से किए गए वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।