गायिका प्रकृति कक्कड़ ने की शाही शादी, तृप्ति डिमरी समेत इन सितारों ने दी बधाई

शादी

अप्सरा जैसी दुल्हन, शाही अंदाज में वर

'गणपत' से लेकर 'सोनू की टीटू की स्वीटी' जैसी कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज का जलवा बिखेरने वाली गायिका प्रकृति की शादी जयपुर के एक आलीशान महल में हुई, जहां ग्लैमर और परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिला। शादी में प्रकृति किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं, वहीं विनय आनंद के शाही अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। शादी की रस्मों में संगीत जगत की दिग्गज हस्तियों के साथ-साथ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए।