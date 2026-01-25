गायिका प्रकृति कक्कड़ ने की शाही शादी, तृप्ति डिमरी समेत इन सितारों ने दी बधाई
बॉलीवुड की मशहूर पार्श्व गायिका प्रकृति कक्कड़ ने अपनी जिंदगी की नई और सुरीली शुरुआत कर दी है। 30 साल की प्रकृति ने राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में एक भव्य समारोह के दौरान करोड़पति बिजनेसमैन विनय आनंद के साथ सात फेरे लिए। इस शाही शादी की खूबसूरत तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख फैंस और सितारे इस नई-नवेली जोड़ी पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।
अप्सरा जैसी दुल्हन, शाही अंदाज में वर
'गणपत' से लेकर 'सोनू की टीटू की स्वीटी' जैसी कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज का जलवा बिखेरने वाली गायिका प्रकृति की शादी जयपुर के एक आलीशान महल में हुई, जहां ग्लैमर और परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिला। शादी में प्रकृति किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं, वहीं विनय आनंद के शाही अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। शादी की रस्मों में संगीत जगत की दिग्गज हस्तियों के साथ-साथ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए।
तृप्ति डिमरी से मानुषी छिल्लर तक, सितारों ने दी नई जोड़ी को शुभकामनाएं
प्रकृति और विनय की तस्वीरों ने फैंस को दीवाना बना दिया है। इस खास मौके पर प्रकृति की दोनों बहनें सुकृति कक्कड़ और आकृति कक्कड़ भी बेहद खुश दिखीं और उन्होंने इस शादी को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बताया। बॉलीवुड की नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर और फिल्म- संगीत जगत के कई सितारों ने इस जोड़ी को शुभकामनाएं दीं। संगीतकार विशाल ददलानी ने भी प्रकृति को मुबारकबाद दी।