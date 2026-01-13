पंजाबी गायक करण औजला पर लगे बेवफाई के आरोप

पंजाबी गायक करण औजला ने पत्नी संग की बेवफाई? जानिए क्यों लग रहे ऐसे आरोप

लेखन ज्योति सिंह 02:35 pm Jan 13, 202602:35 pm

क्या है खबर?

विक्की कौशल पर फिल्माया लोकप्रिय गाना 'तौबा तौबा' ने गायक करण औजला को बॉलीवुड में मशहूर बना दिया है। जब भी गायक का नया गाना रिलीज होता है तो उसे न सिर्फ लाखों व्यूज मिलते हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग में तगड़ा इजाफा देखने को मिलता है। फिलहाल करण का नाम एक विवाद में घिर गया है जिससे उनके प्रशंसक भी हैरान हैं। करण पर कथित धोखा देने और पत्नी से बेवफाई करने का आरोप लग रहा है।