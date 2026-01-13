पंजाबी गायक करण औजला ने पत्नी संग की बेवफाई? जानिए क्यों लग रहे ऐसे आरोप
क्या है खबर?
विक्की कौशल पर फिल्माया लोकप्रिय गाना 'तौबा तौबा' ने गायक करण औजला को बॉलीवुड में मशहूर बना दिया है। जब भी गायक का नया गाना रिलीज होता है तो उसे न सिर्फ लाखों व्यूज मिलते हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग में तगड़ा इजाफा देखने को मिलता है। फिलहाल करण का नाम एक विवाद में घिर गया है जिससे उनके प्रशंसक भी हैरान हैं। करण पर कथित धोखा देने और पत्नी से बेवफाई करने का आरोप लग रहा है।
आरोप
अमेरिकी कलाकार ने करण के खिलाफ खोला मोर्चा
पिंकविला के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाली एक गायिका सुश्री गोरी का आरोप है कि करण ने पत्नी पलक औजला संग शादीशुदा होने के बावजूद उसके साथ रिश्ता रखने की कोशिश की। एक सोशल मीडिया पेज ने गायिका के कथित बयान को साझा किया जिसमें लिखा है, 'मैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूं और करण औजला के साथ निजी संबंध के बाद मुझे चुप करा दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।'
धोखा
शादीशुदा करण पर कथित धोखा देने का आरोप
गायिका ने पोस्ट में बताया कि उसने करण से संबंध रखना तब शुरू किया, जब उसे उनके शादीशुदा होने के बारे में पता नहीं था। पोस्ट में कहा गया कि वह इस संबंध में और जानकारी देने को तैयार है। उधर सोशल मीडिया पर लोगों ने करण को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। कुछ का कहना है कि गायक ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। करण ने 2023 में कनाडाई मेकअप आर्टिस्ट पलक से शादी की थी।