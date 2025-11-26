करण औजला के मुंबई कॉन्सर्ट में बवाल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@karanaujla)

करण औजला के मुंबई कॉन्सर्ट में बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Nov 26, 202509:39 am

क्या है खबर?

पंजाबी गायक करण औजला अपने मुंबई के कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। कॉन्सर्ट में तब बवाल मच गया, जब एक नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर ने मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो साेशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अफरा-तफरी और मारपीट का माहौल दिखाई दे रहा है। इस बवाल पर किसी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि गायक को फिल्म 'बैड न्यूज' के गाने 'तौबा तौबा' से शोहरत मिली थी।