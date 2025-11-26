करण औजला के मुंबई कॉन्सर्ट में बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल
क्या है खबर?
पंजाबी गायक करण औजला अपने मुंबई के कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। कॉन्सर्ट में तब बवाल मच गया, जब एक नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर ने मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो साेशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अफरा-तफरी और मारपीट का माहौल दिखाई दे रहा है। इस बवाल पर किसी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि गायक को फिल्म 'बैड न्यूज' के गाने 'तौबा तौबा' से शोहरत मिली थी।
हाथापाई
इन्फ्लुएंसर ने कॉन्सर्ट में की हाथापाई
मुंबई के लाउड पार्क में रोलिंग लाउड इंडिया फेस्टिवल के तहत गायक करण का कॉन्सर्ट हुआ। इस दौरान दर्शकाें की भारी संख्या मौजूद रही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर, अगु स्टेनली चिडोजी और वहां मौजूद अन्य व्यक्ति की आपस में हाथापाई हो गई। अगु वही नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर हैं जो हिंदी बोलने के लिए वायरल हुए थे। दोनों के बीच खूब मारपीट हुई, जिसका कारण सामने नहीं आया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
