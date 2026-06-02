गायक चैपल रोआन ने ऑनलाइन नकारात्मकता से परेशान होकर उठाया ये चौंकाने वाला कदम

चैपल ने कही ये बात

चैपल ने बताया कि नकारात्मक टिप्पणी किसी को भी बहुत परेशान कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि इससे उनका एक्टिविज्म नहीं रुकेगा और वे अपने काम से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी कलाकारों के पास सोशल मीडिया से दूरी बनाने का विकल्प नहीं होता। कई कलाकार अपने करियर के लिए पूरी तरह सोशल मीडिया पर निर्भर रहते हैं और उनके लिए यह स्थिति काफी मुश्किल और निराशाजनक हो सकती है।

चैपल के लिए, सोशल मीडिया से कुछ दूरी बनाना अपनी मानसिक सेहत को ठीक रखने और उन बातों पर ध्यान देने जैसा है, जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।