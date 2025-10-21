'बदतमीज दिल' गाने वाले गायक बेनी दयाल जल्द बनेंगे पिता, दिवाली पर सुनाई खुशखबरी

पोस्ट

बेबी दयाल आने वाला है

गायक बेनी ने पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, 'हमारी नन्ही सी रोशनी आने वाली है बेबी दयाल, हमारी नई किरण जल्द ही आने वाली है।' उनकी पोस्ट पर गायक अरमान मलिक, विशाल ददलानी, दुलकर सलमान और अभिजीत सावंत जैसे सितारों ने बधाई दी है। काम की बात करें तो, बेनी ने 'बदतमीज दिल', 'लत लग गई', 'द डिस्को', 'तू मेरी दोस्त है' और 'तरकीबें' जैसे कई बेहतरीन गाने गाए हैं। वह साउथ फिल्मों में भी अपनी आवाज दे चुके हैं।