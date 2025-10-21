LOADING...
'बदतमीज दिल' गाने वाले गायक बेनी दयाल जल्द बनेंगे पिता, दिवाली पर सुनाई खुशखबरी
गायक बेनी दयाल जल्द बनेंगे पिता (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bennydayalofficial)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 21, 2025
01:15 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर गायक बेनी दयाल जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उन्होंने पत्नी कैथरीन के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए ये खुशखबरी साझा की है। कैथरीन ने मैटरनिटी फोटोशूट कराया है, जिसमें उनके साथ बेनी भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ में सोनोग्राफी रिपोर्ट को पकड़ा हुआ है। इस खुशखबरी के बाहर आते ही लोग उत्साहित हो गए हैं और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई दे रहे हैं।

पोस्ट

बेबी दयाल आने वाला है

गायक बेनी ने पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, 'हमारी नन्ही सी रोशनी आने वाली है बेबी दयाल, हमारी नई किरण जल्द ही आने वाली है।' उनकी पोस्ट पर गायक अरमान मलिक, विशाल ददलानी, दुलकर सलमान और अभिजीत सावंत जैसे सितारों ने बधाई दी है। काम की बात करें तो, बेनी ने 'बदतमीज दिल', 'लत लग गई', 'द डिस्को', 'तू मेरी दोस्त है' और 'तरकीबें' जैसे कई बेहतरीन गाने गाए हैं। वह साउथ फिल्मों में भी अपनी आवाज दे चुके हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट