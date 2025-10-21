आयुष्मान खुराना 'थामा' के बाद इन आगामी फिल्मों से करेंगे दर्शकों का मनोरंजन

#1

इस सीक्वल फिल्म में आएंगे नजर

आयुष्मान का नाम 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल से जुड़ गया है। इस फिल्म के पहले भाग में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था। अब इस फिल्म का सीक्वल 'पति पत्नी और वो दो' आने के लिए तैयार है, जिसमें आयुष्मान मुख्य अभिनेता के तौर पर दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके साथ सारा अली खान और वामिका गब्बी नजर आएंगी।