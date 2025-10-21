आयुष्मान खुराना 'थामा' के बाद इन आगामी फिल्मों से करेंगे दर्शकों का मनोरंजन
क्या है खबर?
अभिनेता आयुष्मान खुराना उन सितारों में से एक हैं, जो कॉमेडी, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हर जॉनर वाली फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। फिलहाल उनकी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी 'थामा' में आयुष्मान पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं अभिनेता की आगामी फिल्मों के बारे में।
#1
इस सीक्वल फिल्म में आएंगे नजर
आयुष्मान का नाम 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल से जुड़ गया है। इस फिल्म के पहले भाग में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था। अब इस फिल्म का सीक्वल 'पति पत्नी और वो दो' आने के लिए तैयार है, जिसमें आयुष्मान मुख्य अभिनेता के तौर पर दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके साथ सारा अली खान और वामिका गब्बी नजर आएंगी।
#2 & #3
ये दोनों फिल्में भी सूची में
आयुष्मान के प्रशंसक उन्हें सूरज बड़जात्या की पारिवारिक ड्रामा फिल्म में देख सकेंगे। इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बनाया जाएगा। इसमें उनके साथ पहली बार शरवरी वाघ मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। इसके अलावा आयुष्मान के पास फिल्म निर्माता करण जौहर की एक फिल्म है। गुनीत मोंगा द्वारा सह-निर्मित इस फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह जासूसी कॉमेडी शैली पर आधारित फिल्म होगी।