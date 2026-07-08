'डोज' OTT रिलीज: रहस्यमयी मौतों के जाल में उलझेंगे सिजू विल्सन; इस दिन से अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकेंगे फिल्म मनोरंजन Jul 08, 2026

अभिनेता सिजू विल्सन की मुख्य भूमिका वाली मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'डोज' आगामी 10 जुलाई, 2026 को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिलाष आर नायर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक ऐसे डॉक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने ही अस्पताल में हो रही रहस्यमयी मौतों के सिलसिले को देखकर दंग रह जाता है। जब वो इन मौतों के पीछे का सच जानने के लिए गहराई से जांच शुरू करता है तो खुद को एक बेहद खतरनाक और गहरे जाल में घिरा हुआ पाता है।