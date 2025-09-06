बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक विक्रम भट्ट की मां का निधन, लंबे समय से थीं बीमार
क्या है खबर?
बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट का 85 की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं। विक्रम अपनी मां के काफी करीब थे। आज बॉलीवुड में वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में उनकी मां का अहम योगदान रहा है। बचपन से ही विक्रम का सपना फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जाने के था, जिसमें उनकी मां ने शुरुआत से ही उनका पूरा साथ दिया था।
पुष्टि
निर्देशक की टीम ने दी जानकारी
वर्षा को किडनी में इंफेक्शन हुआ था। शनिवार यानी 6 सितंबर को वर्षा ने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। निर्देशक की टीम ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि विक्रम ने 14 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख लिया था, उनके पिता प्रवीण भट्ट भी बॉलीवुड के जाने-माने सिनेमेटोग्राफर रहे, वहीं उनकी बेटी कृष्णा भट्ट भी निर्देशक हैं।
फिल्में
कई सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके विक्रम
विक्रम भट्ट अपनी फिल्मों के लिए बॉलीवुड में खासे मशहूर हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि विक्रम निर्देशक होने के साथ-साथ निर्माता, स्क्रीनप्ले राइटर और अभिनेता भी हैं। उन्होंने 'मदहोश', से लेकर 'गुनहगार', 'बंबई का बाबू' और आमिर खान अभिनीत 'गुलाम' जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। बिपाशा बसु की 'राज का निर्देशन करने वाले भी विक्रम ही हैं। 'आवारा पागल दीवाना' और '1920: इविल रिटर्न्स' जैसी जबरदस्त हॉरर फिल्म के निर्देशन की कमान भी उन्होंने ही संभाली थी।