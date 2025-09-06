विक्रम भट्ट की मां का निधन

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक विक्रम भट्ट की मां का निधन, लंबे समय से थीं बीमार

बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट का 85 की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं। विक्रम अपनी मां के काफी करीब थे। आज बॉलीवुड में वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में उनकी मां का अहम योगदान रहा है। बचपन से ही विक्रम का सपना फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जाने के था, जिसमें उनकी मां ने शुरुआत से ही उनका पूरा साथ दिया था।