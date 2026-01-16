LOADING...
सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म ने रचा था इतिहास, IMDb पर अव्वल और OTT पर बेमिसाल
सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म ने किया था कमाल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

लेखन नेहा शर्मा
Jan 16, 2026
01:14 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिन्हें हम सिर्फ देखते नहीं, बल्कि बार-बार महसूस भी करना चाहते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक ऐसी ही फिल्म ने रिलीज होते ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो मुकाम हासिल किया, जिसका सपना बड़े-बड़े सितारे देखते हैं। IMDb पर भी इस फिल्म को जबरदस्त रेटिंग मिली। आइए जानें 41 साल के हो चुके सिद्धार्थ की उसी फिल्म के बारे में, जिसने बॉलीवुड को एक नया 'शेर' दिया।

फिल्म

'शेरशाह' बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सबसे बड़ी जीत

सिद्धार्थ ने अपने फिल्मी सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन 'शेरशाह' ने उनकी किस्मत का सितारा ही बदल दिया। ये सिद्धार्थ के करियर की 'सबसे बड़ी जीत' बनकर उभरी है। शेरशाह को IMDb पर 8.3 की शानदार रेटिंग मिली है। सिद्धार्थ की अब तक किसी भी फिल्म को इतनी ज्यादा रेटिंग नहीं मिली है। 8.3 की ये रेटिंग 'शेरशाह' को बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों की कतार में खड़ा करती है, जो कंटेंट के मामले में 'कल्ट' मानी जाती हैं।

रिकॉर्ड

अमेजन प्राइम वीडियो की नंबर-1 फिल्म

'शेरशाह' अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने व्यूअरशिप के मामले में उस समय के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। ये फिल्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। इसे भारत के 4100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में देखा गया। इसके साथ ही दुनियाभर के 210 देशों और क्षेत्रों में इसे स्ट्रीम किया गया, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

कहानी

फिल्म में दिखी थी असल हीरो की असल कहानी

'शेरशाह' की कहानी कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। फिल्म उनके बचपन के जुनून से शुरू होती है, जहां वो भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे विक्रम ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिल्म में जहां सिद्धार्थ ने विक्रम बत्रा की भूमिका में जान फूंक दी, वहीं उनकी पत्नी बनीं कियारा आडवाणी ने भी दिल जीत लिए।

आगामी फिल्में

सिद्धार्थ की ये फिल्में लाइन में

सिद्धार्थ जल्द ही फिल्म 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में दिखेंगे। एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। ये एक ग्रामीण लोककथा पर आधारित होगी। इस फिल्म से पहले सारा अली खान का नाम जुड़ा था। हालांकि, बाद में इसमें तमन्ना भाटिया की एंट्री हुई। इसके अलावा सनी देओल के साथ कई हिट फिल्में बना चुके राजकुमार संतोषी भी सिद्धार्थ के साथ एक फिल्म लेकर रहे हैं।

