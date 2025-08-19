'थामा' का टीजर जारी, इंसानियत की आखिरी उम्मीद बने आयुष्मान खुराना

लेखन दीक्षा शर्मा Aug 19, 2025

क्या है खबर?

मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि इसके हीरो आयुष्मान खुराना हैं। इसमें आयुष्मान की जोड़ी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। अब निर्माताओं ने 'थामा' का दमदार टीजर जारी कर दिया है।