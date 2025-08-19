LOADING...
'थामा' का टीजर जारी, इंसानियत की आखिरी उम्मीद बने आयुष्मान खुराना 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 19, 2025
11:26 am
क्या है खबर?

मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि इसके हीरो आयुष्मान खुराना हैं। इसमें आयुष्मान की जोड़ी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। अब निर्माताओं ने 'थामा' का दमदार टीजर जारी कर दिया है।

किरदार

विलेन बन तहलका मचाएंगे नवाज

आयुष्मान फिल्म 'थामा' में आलोक की भूमिका निभा रहे हैं, जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। रश्मिका फिल्म में ताड़का का किरदार निभा रही हैं, जो रोशनी की एक ही पहली किरण हैं। नवाज इसमें खलनायक बनकर धमाल मचाने वाले हैं। उनके किरदार का नाम यक्षसन है, जो अंधेरे का बादशाह है। परेश फिल्म में मिस्टर राम बजाज गोयल का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी खासियत है कि वो हमेशा कॉमेडी में भी ट्रेजेडी ढूंढ लेते हैं।

टीजर

कब रिलीज होगी 'थामा'?

'थामा' का टीजर हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। इसमें तमाम सितारों का धांसू अवतार दिख रहा है। आयुष्मान और नवाज की भिड़ंत देखने लायक है। टीजर में मलाइका अरोड़ा और तमन्ना भाटिया की भी झलक दिख रही है। 'थामा' के निर्देशन की कमान 'मुंज्या' के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने संभाली है, वहीं दिनेश विजान और अमर कौशिक इस फिल्म के निर्माता हैं। बता दें कि 'थामा' को इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

