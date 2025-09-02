शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को किसान बनकर जमीन खरीदना पड़ा महंगा, बढ़ीं मुश्किलें

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अब एक नई वजह से चर्चा में आई हैं। उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, सुहाना की करोड़ों रुपये की उस जमीन पर विवाद हो गया है, जो उन्होंने मुंबई शहर के अलीबाग में खरीदी थी। कहा जा रहा है कि जो जमीन सरकार की तरफ से किसानों को खेती के लिए दी गई थी, उसे सुहाना ने बिना अनुमति के खरीद लिया। आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं।

प्रॉपर्टी विवाद अलीबाग के थल गांव में सुहाना ने खरीदी थी जमीन दरअसल, कुछ वक्त पहले सुहाना ने अलीबाग में जमीन खरीदी थी। सुहाना ने अलीबाग के थल गांव में जमीन खरीदी थी। चर्चा थी कि करीब 12.91 करोड़ में यह जमीन खरीदी गई है। अब उसी गांव से जानकारी सामने आ रही है कि करोड़ों में हुए इस सौदे के लिए सुहाना ने अनुमति नहीं ली थी। अब इस बिक्री मामले की जांच चल रही है और अलीबाग तहसीलदार से एक निष्पक्ष रिपोर्ट मांगी गई है।

दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेजों में सुहाना को दिखाया गया किसान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना ने 3 बहनों से ये जमीन ली थी। कहा गया था कि उन्हें मां-बाप से जमीन विरासत में मिली थी, वहीं उन्होंने जमीन खरीदते वक्त 77.46 लाख की स्टैंप ड्यूटी भी दी थी। दरअसल, जमीन खरीदते वक्त जो पंजीकृत दस्तावेज बनाए गए, उसमें सुहाना को किसान दिखाया गया था। अब अगर ये साबित हो गया कि सुहाना ने बिना अनुमति के जमीन खरीदी है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पंजीकरण गौरी खान की मां और भाभी के नाम पर पंजीकृत हुई संपत्ति इस मामले में रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदेश ने आदेश दिया है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। यह सुहाना की अलीबाग में खरीदी हुई पहली संपत्ति थी। इसके बाद उन्होंने एक और निवेश किया था। सुहाना ने 1 साल के भीतर दूसरी बार अलीबाग के समुद्र तट पर करीब 10 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। बता दें कि देजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ये संपत्ति पंजीकृत हुई है, जिसकी मालिक गौरी खान की मां और भाभी हैं।