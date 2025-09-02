दौड़ते हुए गाड़ी में सवार हुए सलमान खान (तस्वीर: एक्स/@ShelarAshish)

सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच दौड़ते हुए गाड़ी में हुए सवार, वायरल वीडियो देखा क्या?

लेखन दीक्षा शर्मा 09:40 am Sep 02, 202509:40 am

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान बीती रात मुंबई के बांद्रा में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार के गणेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नंगे पैर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका भी लगवाया। अभिनेता के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसमें सलमान को कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी कार की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है।