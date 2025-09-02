LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच दौड़ते हुए गाड़ी में हुए सवार, वायरल वीडियो देखा क्या?
दौड़ते हुए गाड़ी में सवार हुए सलमान खान (तस्वीर: एक्स/@ShelarAshish)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 02, 2025
09:40 am
अभिनेता सलमान खान बीती रात मुंबई के बांद्रा में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार के गणेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नंगे पैर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका भी लगवाया। अभिनेता के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसमें सलमान को कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी कार की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है।

बॉडीगार्ड भी दौड़ते हुए नजर आए

सामने आए वीडियो में सलमान गणपति पंडाल में दर्शन करने के बाद नंगे पैर अपनी कार की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ बॉडीगार्ड भी दौड़ते हुए दिखाई दिए। काम के मोर्चे पर बात करें तो सलमान इन दिनों 'बिग बॉस 19' की मेजबानी कर रहे हैं। वह जल्द फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।

