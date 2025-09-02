सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच दौड़ते हुए गाड़ी में हुए सवार, वायरल वीडियो देखा क्या?
क्या है खबर?
अभिनेता सलमान खान बीती रात मुंबई के बांद्रा में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार के गणेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नंगे पैर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका भी लगवाया। अभिनेता के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसमें सलमान को कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी कार की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है।
वीडियो
बॉडीगार्ड भी दौड़ते हुए नजर आए
सामने आए वीडियो में सलमान गणपति पंडाल में दर्शन करने के बाद नंगे पैर अपनी कार की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ बॉडीगार्ड भी दौड़ते हुए दिखाई दिए। काम के मोर्चे पर बात करें तो सलमान इन दिनों 'बिग बॉस 19' की मेजबानी कर रहे हैं। वह जल्द फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#SalmanKhan walks, and the aura follows.😎#FilmfareLens pic.twitter.com/Jjjs2QJn4z— Filmfare (@filmfare) September 1, 2025